В США сменили министра внутренних дел

Tекст: Катерина Туманова

«Республиканец от Луизианы Джон Кеннеди обвинил Ноэм в том, что она поставила президента Трампа в «ужасно неловкое положение», когда Министерство внутренних дел потратило 220 млн долларов на телевизионную рекламную кампанию, в которой она играла заметную роль», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

Президент Трамп заявил, что Кристи Ноэм больше не является министром внутренней безопасности, уточнив, что заменит её сенатором-республиканцем Марквейном Маллином из Оклахомы.

До публикации Трампом сообщения в социальных сетях представительница Министерства внутренней безопасности сообщала: «Министр Ноэм занимает свой пост по усмотрению президента».

По данным CNN, Трамп поблагодарил Ноэм за службу, заявив в посте на Truth Social, что она «добилась многочисленных и впечатляющих результатов (особенно на границе!)» и что она «будет назначена специальным посланником по программе «Щит Америк» новой инициативы в области безопасности в Западном полушарии».

Маллин вступит в должность 31 марта.

