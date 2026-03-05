  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    5 марта 2026, 23:23 • Новости дня

    В США сменили министра внутренних дел

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Министерства внутренних дел США Кристи Ноэм была уволена президентом Дональдом Трампом в четверг из-за растущего недовольства республиканцев в парламенте и чиновников в Белом доме.

    «Республиканец от Луизианы Джон Кеннеди обвинил Ноэм в том, что она поставила президента Трампа в «ужасно неловкое положение», когда Министерство внутренних дел потратило 220 млн долларов на телевизионную рекламную кампанию, в которой она играла заметную роль», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент Трамп заявил, что Кристи Ноэм больше не является министром внутренней безопасности, уточнив, что заменит её сенатором-республиканцем Марквейном Маллином из Оклахомы.

    До публикации Трампом сообщения в социальных сетях представительница Министерства внутренней безопасности сообщала: «Министр Ноэм занимает свой пост по усмотрению президента».

    По данным CNN, Трамп поблагодарил Ноэм за службу, заявив в посте на Truth Social, что она «добилась многочисленных и впечатляющих результатов (особенно на границе!)» и что она «будет назначена специальным посланником по программе «Щит Америк» новой инициативы в области безопасности в Западном полушарии».

    Маллин вступит в должность 31 марта.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудник Госдепа США Шахед Горейши был уволен после конфликтов с руководством по поводу формулировок заявлений, связанных с Израилем и Палестиной. США осенью 2025 года решили «разобрать изнутри» министерство образования. Стало известно об отзыве почти 30 послов и сотрудников посольств США.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    Комментарии (23)
    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    Комментарии (24)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (32)
    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    Комментарии (7)
    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    Комментарии (15)
    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    Комментарии (3)
    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал появление «Закона о спасении Америки».

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Среди основных пунктов закона – требование предъявлять удостоверение личности и документы, подтверждающие гражданство, для участия в голосовании. Голосование по почте предлагается разрешить только в исключительных случаях: при болезни, инвалидности, военной службе или поездках.

    Трамп также заявил: «Никаких мужчин в женском спорте». Кроме того, обсуждается запрет на проведение операций по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) среди несовершеннолетних без письменного согласия родителей.

    Ранее Трамп прекратил работу горячей линии помощи ЛГБТ-молодежи.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    Комментарии (23)
    4 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговым судам в Персидском заливе предложат американскую страховку и военное сопровождение для стабилизации мировых цен на энергоносители, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты «немедленно» предложат страхование от политических рисков для судов в регионе залива, передает Axios.

    Белый дом намерен сгладить скачки нефтяных котировок, которые провоцируют рост стоимости бензина.

    «В случае необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», – написал политик в соцсетях. Он подчеркнул, что Америка обеспечит свободный поток энергии в мир, несмотря ни на что.

    Финансовые гарантии планируется предоставлять через корпорацию по финансированию развития США. Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, но из-за высоких страховых ставок движение там практически остановилось.

    После появления информации о планах Вашингтона мировые цены на нефть марки Brent снизились до уровня чуть выше 80 долларов за баррель. Ранее во вторник котировки достигали 85 долларов впервые с 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив. Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов. Эксперты энергетического рынка спрогнозировали скачок цен на сырье до 120 долларов за баррель.

    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    Комментарии (4)
    Главное
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    Экс-продюсера Газманова арестовали за крупное мошенничество