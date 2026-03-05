Захарова указала на безосновательность заявлений об угрозах Ирана США и Израилю

Захарова указала на безосновательность заявлений об угрозах Ирана Израилю и США

Tекст: Катерина Туманова

«Хотя мы слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, – на них никто не нападал, им никто не угрожал», – заявила дипломат РИА «Новости».

Захарова уточнила, что Иран всегда демонстрировал готовность к диалогу и положительно реагировал на предложения о переговорах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что подобные реплики – «неприкрытый цинизм».

