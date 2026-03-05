Суд отправил бывшего первого замминистра обороны Цаликова под домашний арест

Tекст: Катерина Туманова

«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», – сказано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее в этот день стало известно, что Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая получения взяток, отмывание денег, создание преступного сообщества и крупные хищения бюджетных средств в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

В Минобороны он занимался вопросами расквартирования войск, управления имуществом, строительства и капремонта, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.

Согласно статье 107 УПК России, домашний арест часто предусматривает запрет на использование интернета, стационарных и мобильных телефонов, почтовой связи. Запрет распространяется и на общение с рядом лиц, перечень которых определяется индивидуально, при этом допускаются звонки адвокату, следователю и экстренным службам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.