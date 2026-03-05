Иран не увидел причин для переговоров с США

Арагчи: Иран не видит причин для переговоров с США

Tекст: Ольга Иванова

Иран не видит оснований для возобновления переговоров с США, передает ТАСС. Глава МИД Исламской республики Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News заявил: «Мы не просим о прекращении огня и не видим ни единой причины, по которой мы должны вести переговоры с США. Мы вели с ними переговоры дважды, и каждый раз они атаковали нас в разгар переговоров».

Министр подчеркнул, что со стороны Тегерана не поступало ни одного запроса о прекращении огня, а также не было никаких обращений по поводу переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран никогда не отправлял США подобных посланий.

Аракчи отметил, что позиция страны остается неизменной: Тегеран не видит смысла в контактах с американской стороной после негативного опыта прошлых переговоров.

