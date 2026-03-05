Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
Пентагон заявил о стремлении избежать войны с Россией
Tекст: Тимур Шайдуллин
Замглавы Пентагона Элбридж Колби подчеркнул, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией, сохраняя поддержку союзников по НАТО.
Выступая в Палате представителей Конгресса США, заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что главной целью Вашингтона в отношении России является предотвращение войны, пишет РИА «Новости».
«Целью в отношении России является избежание войны», – отметил Колби, выступая перед американскими законодателями.
При этом чиновник подчеркнул, что США по-прежнему намерены защищать союзников по НАТО в Европе, однако, по его словам, такие действия должны осуществляться с учетом существующих военных реалий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва считает договоренности на Аляске с США основой диалога между странами, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр добавил. что администрацию Дональда Трампа пытаются сбить с этих позиций европейские союзники и «нацистский режим Владимира Зеленского».
Сейчас США занимают шестое место в новом рейтинге недружественных правительств по версии газеты ВЗГЛЯД.
В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
Tекст: Денис Тельманов
В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.
Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.
Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.
Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.
Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.
Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».
Bloomberg: США выведут из-под санкций немецкую «дочку» «Роснефти»
Tекст: Валерия Городецкая
США намерены снять бессрочные санкции с немецкого подразделения «Роснефти», пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
В публикации Bloomberg отмечается, что решение о выводе предприятия из-под ограничений уже принято, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление планируется сделать в пятницу, однако сроки могут быть скорректированы.
В октябре Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла». Глава ведомства Скотт Бессент в феврале заявил, что отмена ограничений на российскую нефть возможна после достижения мирного соглашения по украинскому кризису.
Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
Эксперт Юшков: Вашингтон делает вид, что Индия увеличила закупки российской нефти по воле США
Tекст: Рафаэль Фахрутдинов
Индия никогда не отказывалась от нефти из России, а на фоне кризиса на Ближнем Востоке стала даже наращивать импорт. Поэтому «разрешение» Вашингтона на покупку российских углеводородов – не более чем попытка США сделать вид, что все происходит с их ведома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти с танкеров.
«США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
«Индия никогда не отказывалась от российской нефти, а сейчас даже стала наращивать закупки. Предыдущее сокращение было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», – продолжил собеседник.
«Дели было важно подписать с Вашингтоном торговое соглашение. Индийская сторона делала все, чтобы не сорвать процесс. В феврале сообщалось, что партнеры согласовали рамки будущего документа. Сейчас же ситуация существенно изменилась в самих США. Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, которыми оказывалось давление на Индию», – напомнил он.
«Очевидно, Дели теперь нет смысла поддаваться на давление Вашингтона. Наоборот, для Индии логично увеличивать закупку российской нефти. На этом фоне индийская сторона могла бы потребовать у США каких-то дополнительных преференций для себя, возможно – в рамках того же торгового соглашения», – детализировал аналитик.
«Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Второе место занимает Ирак, третье – Саудовская Аравия, четвертое – ОАЭ. Сейчас их углеводородов практически нет на рынке. Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», – отметил спикер.
«Индия будет увеличивать закупки прежде всего с танкеров, скопившихся у ее побережья с января нынешнего года. Тогда цены на нефть были низкие, и поставщики старались придержать товар. Но после перекрытия Ормузского пролива Дели и другие азиатские потребители стали скупать углеводороды с судов, выгружать на берег и перерабатывать», – резюмировал Юшков.
Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море, сообщает Reuters. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, мера позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.
«Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – считает он. Как отметил Бессент, Вашингтон ожидает, что Индия в конечном счете будет закупать больше американской нефти.
Цены на нефть снижались утром в пятницу после роста более чем на 5% днем ранее. По данным на 08.31 мск, стоимость Brent опускалась на 1,07%, до 84,5 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX – на 1,42%, до 79,86 доллара, передает ТАСС.
Сообщалось, что в последние месяцы Дели стал снижать закупку российских ресурсов из-за давления США. Если в середине прошлого года страна импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.
Накануне агентство Bloomberg сообщало, что сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Москва заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса
Tекст: Тимур Шайдуллин
Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.
Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.
В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.
По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.
Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.
А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.
Лавров заявил, что дух переговоров в Анкоридже испаряется
Tекст: Вера Басилая
Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия по-прежнему придерживается пониманий, которые были выработаны в ходе саммита лидеров России и США на Аляске, передает РИА «Новости».
«Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению США на Аляске», – заявил Лавров.
Министр иностранных дел России уточнил, что атмосфера на переговорах в Анкоридже была конструктивной и взаимоуважительной, однако сам «дух Анкориджа» постепенно исчезает.
«В Анкоридже дух был далеко не самым главным», – добавил Лавров.
Он пояснил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, стали точкой отсчета для российских позиций на переговорах с США по теме урегулирования ситуации вокруг Украины. Лавров подчеркнул, что Москва исходит из предложений, сделанных американской стороной, и приняла их в качестве основы дальнейших дискуссий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на сохранение администрацией США понимания достигнутых на Аляске договоренностей. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков связал «дух Анкориджа» с конкретными взаимными решениями двух стран.
Ранее Владимир Путин выразил согласие с предложенной США концепцией урегулирования ситуации на Украине.
США сообщили о 2 тыс. новых ударах по Ирану и уничтожении 17 кораблей
Tекст: Денис Тельманов
Американские военные заявили об уничтожении двух тысяч иранских целей, включая семнадцать кораблей и подводную лодку, а также сотни пусковых установок.
США продолжают наносить круглосуточные удары по Ирану, заявил глава Центрального командования генерал Брэдли Купер, передает РИА «Новости».
В опубликованном видеообращении Купер отметил: «Мы продолжаем круглосуточные удары по Ирану – от морского дна до космоса и киберпространства».
По его словам, в рамках операции уже поражены около двух тысяч целей, а ранее сообщалось о 1,7 тысячи.
Глава CENTCOM также сообщил, что американские военные уничтожили семнадцать иранских военных кораблей, включая подводную лодку, в борту которой образовалась пробоина. Купер подчеркнул, что в данный момент в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе не осталось ни одного иранского судна.
В ходе атаки, по утверждению Купера, были поражены сотни иранских пусковых ракетных установок, а также нанесен серьезный ущерб системам ПВО Ирана. В операциях задействованы американские бомбардировщики В-1, В-2 и В-52, которые наносили удары по объектам глубоко внутри Ирана, включая командные посты.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, с 28 февраля. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществляет удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате одной из атак был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин осудил убийство Хаменеи, назвав его нарушением всех норм морали и международного права. МИД РФ призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские бомбардировщики B-2 были задействованы для ударов по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране.
Израильские ВВС атаковали офис Совета экспертов в иранском городе Кум. Военные Израиля нанесли удары по исследовательскому центру Минзадехи.
Пресс-служба КСИР заявила, что число погибших иранцев за четыре дня авиаударов США и Израиля превысило 700 человек, среди которых есть жертвы среди школьников и пациентов больниц.
Fox News выдал видео с «Геранями» за кадры работы новейших дронов США
Tекст: Вера Басилая
Американский телеканал Fox News использовал в сюжете видео с «Геранями», выдавая их за новейшие дроны США, применяемые в Иране.
Fox News проиллюстрировала рассказ военного эксперта Бретта Великовича о современных американских дронах, применяемых в Иране, кадрами полетов российских БПЛА «Герань», пишет «Российская газета».
Видео с российскими беспилотниками было снято с помощью зенитных коптеров Sting, состоящих на вооружении ВСУ. На прицельной сетке четко виднелись надписи Sting и Wild Hornets – производителя дронов на Украине, что сразу вызвало подозрение у зрителей.
Зрители также заметили узнаваемые треугольные силуэты российских «Гераней». В результате в чатах Fox News началось активное обсуждение не содержания выступления эксперта, а очевидной подмены видеоряда сотрудниками телеканала.
Ранее власти США заявили, что в Иране используется копия дрона «Герань» под названием LUCAS, но информации и объективного контроля его применения пока нет.
Телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.
На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.
Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в ходе боевых действий против Ирана.
Лавров: Запад пытался развалить Россию через конфликт на Украине
Tекст: Вера Басилая
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада по принципу «или с нами, или с Россией» продолжает определять отношения вокруг Украины.
Сергей Лавров на посольском круглом столе по вопросам урегулирования ситуации на Украине отметил, что подход Запада «или с нами, или с Россией» не исчез за последние годы, передает РИА «Новости».
Министр подчеркнул, что этот принцип особенно проявился в попытках втянуть Украину в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения о пагубности таких действий, которые, по его словам, российская сторона озвучивала еще с Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году.
Лавров также заявил, что целью действий Запада было ослабление России и нанесение ей стратегического поражения с помощью украинского режима. Он добавил, что Запад изначально готовился к войне против России чужими руками и преследовал цель максимального ослабления и развала страны.
«Целью готовившейся и в итоге развязанной Западом руками украинского режима войны против России является ослабление... нанесение стратегического поражения нашей стране», – заявил Лавров.
Вместе с тем, глава МИД отметил, что Россия не подозревает США в использовании переговоров по урегулированию ситуации на Украине в качестве ширмы. По словам Лаврова, российская сторона находится в прямом контакте с американскими коллегами и не видит оснований считать эти переговоры отвлекающим маневром.
Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытаются затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.
Лавров назвал Анкоридж отправной точкой переговоров по Украине
Tекст: Вера Басилая
Российская сторона рассматривает договоренности, достигнутые с США в Анкоридже, как основу для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия считает договоренности, заключенные с Соединенными Штатами в Анкоридже, отправной точкой для переговоров по украинскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва исходит из того, что было предложено в Анкоридже, и считает эти предложения принятыми.
«Вот где точка отчета сейчас на этих переговорах с американской стороной», – подчеркнул Лавров на посольском «круглом столе».
Глава МИД также отметил, что Россия фиксирует попытки Киева и европейских стран изменить первоначальные договоренности. Как отметил Лавров, за прошедшие после Анкориджа семь месяцев украинцы и европейцы приложили и продолжают прилагать все усилия, чтобы переделать, переписать понимания Анкориджа, передает ТАСС.
Министр добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал принятие предложений, выдвинутых американским лидером Дональдом Трампом и его командой, несмотря на то, что для Москвы это стало серьезным компромиссом.
Ранее Лавров заявил, что Москва считает договоренности на Аляске основой диалога, однако конструктивная атмосфера встречи постепенно исчезает, а «дух Анкориджа испаряется».
Лавров заявил о сохранении «пониманий Анкориджа» у Дональда Трампа.
Лавров отметил попытки Европы отравить «дух Анкориджа».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа».
Пентагон: «Рубикон» обеспечил России структурное преимущество в применении БПЛА
Tекст: Дарья Григоренко
Россия смогла добиться ощутимого преимущества в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря созданию испытательного центра «Рубикон», сообщил генерал-майор Стивен Маркс, отвечающий за закупки БПЛА для Пентагона, на слушаниях в Сенате США.
Он отметил, что современные военные действия переживают коренную трансформацию, а автономные системы уже стали обыденной реальностью на поле боя, передает ТАСС.
Маркс подчеркнул, что противники США осознают это и активно инвестируют в развитие и внедрение автономных средств, ускоряя их интеграцию в армии. По его словам, «Рубикон» является примером подразделения, созданного за счет значительного финансирования и действующего вне рамок традиционной военной доктрины России.
Американский генерал добавил, что российский центр централизует закупки, внедряет новые тактики и обучает операторов БПЛА, а также создает новую командную структуру, способную развертывать автономные системы в больших масштабах и с высокой скоростью. По оценке Маркса, российские Вооружённые силы эффективно применяют БПЛА на Украине для уничтожения ценных целей, а главное преимущество в подобных конфликтах обеспечивают не только технологии, но и организационная структура, позволяющая гибко и быстро использовать новые системы.
«Рубикон» был создан в августе 2024 года по указанию министра обороны России Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. В числе приоритетных задач центра – подготовка инструкторов и специалистов для работы с БПЛА в боевых подразделениях и обучение операторов автономных комплексов как для одиночных, так и для групповых расчетов.
В феврале в Минобороны РФ сообщили, что расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье.
Ранее операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции с помощью FPV-дронов в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.