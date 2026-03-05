ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа

Страны ЕС за две недели потратили двухмесячный запас газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Страны Евросоюза за две недели израсходовали объем газа, который обычно накапливают за два месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

По данным на 3 марта, в европейских хранилищах сохранилось около 30,2 млрд кубометров газа. Всё топливо, закачанное в прошлом году для подготовки к зиме – примерно 50 млрд кубометров, было полностью израсходовано к 18 февраля.

В течение 14 дней, с 18 февраля по 3 марта, страны ЕС отобрали из подземных хранилищ газа 3,3 млрд кубометров. Это соответствует тому объему, который обычно накапливается за два месяца в период подготовки к отопительному сезону. Таким образом, двухмесячный запас был использован всего за две недели.

Заполняемость европейских ПХГ к 3 марта составила лишь 29,8%, что ниже средних показателей за последние 16 лет наблюдений. Меньший уровень был отмечен только в 2017, 2018 и 2022 годах. В Германии – стране с крупнейшими газохранилищами в ЕС – запасов осталось 20,8%, во Франции – 21,6%, а в Нидерландах – только 10,1%.

Обычно отбор газа из хранилищ длится до конца марта или середины апреля, когда завершается отопительный сезон.

Напомним, накануне президент России Путин поручил проработать вариант ухода с газового рынка Европы в ответ на новые ограничения ЕС.

На этой неделе котировки голубого топлива на европейском рынке преодолели отметку в 780 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства установили исторический максимум по ввозу сжиженного топлива из-за критического снижения запасов в подземных резервуарах.



