Число погибших при атаке США на иранский фрегат достигло 100

Более 100 моряков погибли при атаке ВМС США на иранский фрегат IRIS Dena

Tекст: Тимур Шайдуллин

Американская атака на иранский фрегат IRIS Dena унесла жизни более 100 моряков. Как сообщило постпредство Ирана при ООН, на его борту находились 130 человек, передает ТАСС.

В официальном заявлении постпредства сказано: «Только вчера, в двух тысячах миль от берегов Ирана, иранский фрегат Dena, находившийся с дружеским визитом в Индии со 130 моряками на борту, был поражен и потоплен в международных водах субмариной США без предупреждения, что привело к гибели более 100 моряков».

Иранская сторона назвала действия США безрассудными и подчеркнула, что атака нарушает основные принципы международного права и свободы навигации. Власти Ирана требуют международного разбирательства по этому инциденту и призывают ООН дать оценку произошедшему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.

Позже власти Шри-Ланки спасли 32 моряка с торпедированного судна, пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Далее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.



