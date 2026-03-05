В ДНР почтили память Героя России Владимира Жоги

Tекст: Елизавета Шишкова

Церемония возложения цветов к памятнику Герою России и Герою Донецкой народной республики Владимиру Жоге состоялась в ДНР, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В мероприятии приняли участие активисты «Движения первых», представители ЦРМИР, бойцы Росгвардии отряда СОБР «Восток-Донецк» и более 50 школьников. Участники почтили память командира батальона «Спарта», погибшего 5 марта 2022 года в Волновахе, когда он прикрывал эвакуацию мирных жителей.

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил: «В сегодняшнем возложении я не мог не принять участие, потому что это гордость нашего края, за который я проливал кровь и за который по сей день борюсь. Для меня это не просто брат по оружию – мы вместе сражались в трех подразделениях, которые побратались в боях: «Спарта», «Сомали» и «Пятнашка».

Он отметил, что личная связь с Жогой и участие молодежи в подобных акциях помогают сохранять память и передавать ценности новым поколениям. Председатель «Движения первых» ДНР Александра Кульгина подчеркнула, что для молодежи важно знать, за что сражались защитники Донбасса, и иметь перед глазами пример героизма и самоотверженности.

Студент Донецкого колледжа строительства и архитектуры Артем Карандин добавил, что такие мероприятия имеют большое значение для молодых жителей ДНР и помогают помнить вклад героев и волонтеров, помогающих в сложные времена.