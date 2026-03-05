Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США

Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.