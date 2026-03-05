Tекст: Ольга Иванова

Польша будет вынуждена дорого заплатить за проявление ненависти и пренебрежения к России, передает РИА «Новости». Поводом стало решение Варшавы ограничить демонстрацию выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.

В своем материале Ястржембский отмечает: «Почти вся политическая сцена и медиаресурсы в Польше усиленно нагнетают русофобскую атмосферу. Внушают отвращение ко всему русскому, включая литературу и спорт. Это безумие, за которое мы будем платить долгие годы». Журналист подчеркивает, что подобная политика может иметь долгосрочные негативные последствия для страны.

По мнению автора, причины происходящего лежат в комплексах польского общества: неполноценности по отношению к Западу и превосходства по отношению к Востоку. Он считает, что это мешает полякам объективно оценивать ситуацию и выстраивать нормальные отношения с важнейшими соседями.

Генеральное консульство России в польском Гданьске прекратило работу в декабре прошлого года.

Россия закрыла генеральное консульство Польши в Иркутске.

Польша заняла второе место в февральском «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.