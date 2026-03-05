Володин призвал отказаться от заимствованных слов в России

Володин напомнил о вступлении в силу закона о запрете англицизмов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости отказаться от использования заимствованных слов без острой нужды. По его словам, русский язык является частью культурного кода и объединяет всех жителей страны, написал глава парламента в своем канале в Max.

Володин напомнил, что вступил в силу федеральный закон, направленный на защиту русского языка. Согласно нововведениям, общественные пространства городов и поселков должны избавиться от англицизмов и надписей на иностранных языках там, где это не требуется.

«Русский язык нас всех объединяет. Это часть нашего культурного кода. Мы должны избегать навязывания заимствований и использования чужого языка там, где в этом нет необходимости», – написал Володин в Max. Он добавил, что каждому необходимо осознать важность защиты языка, культуры и духовно-нравственных ценностей.

Володин также отметил, что по закону информация на вывесках, указателях и табличках теперь должна быть только на русском языке с возможностью дублирования на языках народов России. Для строящихся жилых комплексов разрешается использовать только кириллицу. Исключение составляют фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

Ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. А до этого Госдума приняла закон о запрете англицизмов на вывесках и в названиях жилых комплексов.



