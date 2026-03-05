Умение выстраивать баланс семьи и карьеры названо важным качеством россиянок

Эксперты: Женщины России помогают реконструировать мир

Tекст: Олег Исайченко

«Современным россиянкам присущ баланс семьи и карьеры. Мы видим все больше представительниц прекрасного пола в бизнесе и IT. Женщины в России – лидеры, создающие нецифровые соцсети неформальной поддержки», – заявила Елена Бродовская, замруководителя департамента Института социальной архитектуры.

При этом, по ее словам, одной из базовых социальных настроек нашего общества, обусловленной цивилизационным путем страны, всяегда являлась женская задача по прикрытию тыла. «При необходимости женщины самостоятельно растят детей, ведут хозяйство. Неслучайно, по данным аналитических агентств, 70% россиянок регулярно помогают воинам в зоне СВО или их семьям», – отметила Бродовская.

«В российской культуре есть глубокий образ Родины-матери, – добавила губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк, чей сын погиб в ходе СВО. – Это подчеркивает, что наши женщины поддерживают мужчин, но также берут на себя часть ответственности за будущее семьи и страны. Их задачи: воспитание детей, служение России, сохранение традиционных ценностей».

«Те, кто не дождался своих защитников, находят внутренние силы продолжать служить, объединять, поддерживать. Это ментальность русской женщины, которая и в горе готова созидать», – сказала глава региона.

«Нашему обществу удалось пресечь навязываемое мнение, что Россия – самое ужасное место с точки зрения прав женщин, – заявила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ. – Теперь необходимо заниматься суверенизацией женской повестки, опираясь на достижения в сфере равноправия, женского счастья и благополучия. В этом состоит важная задача и вызов для социальных архитекторов».

По ее мнению, Россия должна развивать женские проекты, которые будут нести правильный идеологический пакет, необходимый для строительства будущего. «В нашем культурном ДНК заложено понимание этого здорового равенства, которое поможет двигаться вперед», – подчеркнула Федорова.

Тему женской повестки в социальной архитектуре продолжила Екатерина Семененкова, член Российской ассоциации политических консультантов (РАПК). «Представительницы прекрасной половины человечества – на генетическом уровне строители, архитекторы и созидатели», – подчеркнула она, напомнив что в первом конкурсе социальных архитекторов президентской платформы «Россия – страна возможностей» из 74 победителей четверть – женщины.



«Для современных россиянок в равной степени важна и семейная стезя, и самореализация в работе», – пояснила Мария Атаева, замдиректора по политическим исследованиям ВЦИОМ. «В рамках нашего опроса 73% респонденток заявили, что им ничего не мешает строить карьеру. Это показывает высокий уровень субъективной свободы в профреализации», – указала она.

Атрибутами успешной женщины 68% россиянок назвали наличие семьи и детей, 42% – самореализацию, а 32% – привлекательность и уход за собой, добавила спикер.

«На Руси всегда с уважением относились к женщине. Эта традиция переходит в наше нынешнее суверенное гражданское общество. Российская повестка, некоммерческий сектор, социум и гуманитарный тыл обретают женское лицо», – заметила Юлия Саранова, зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике.

«Женская вера в страну и будущую победу поддерживает бойцов на передовой. Эти качества важны также в работе женщин в парламенте, в химпроизводстве, в дата-инженерии. Они помогают реконструировать мир», – подытожила депутат.

