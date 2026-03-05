  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    5 марта 2026, 18:35 • Новости дня

    Экс-замминистра обороны Цаликову грозит до 20 лет колонии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, включая взятку и организацию преступного сообщества, за что ему грозит до 20 лет колонии, сообщили в правоохранительных органах.

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову угрожает до двадцати лет лишения свободы по особо тяжким статьям, передает ТАСС. В правоохранительных органах пояснили, что ему предъявлены обвинения в получении взятки и организации преступного сообщества.

    Собеседник агентства отметил: «Все статьи, по которым ему предъявлено обвинение, особо тяжкие: взятка, организация преступного сообщества, по которой ему грозит до 20 лет заключения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК России предъявил Руслану Цаликову обвинения по шестнадцати эпизодам. Цаликова обвинили в создании преступного сообщества и крупных хищениях в период с 2017 по 2024 год. Следствие установило, что действия бывшего замминистра нанесли значительный ущерб государству.


    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (14)
    6 марта 2026, 13:38 • Новости дня
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    Венгрия раскрыла причины задержания украинских инкассаторов с деньгами
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла, средства могут принадлежать украинской мафии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Группа перевозила через границу валюту и драгоценные металлы на бронированном транспорте, в числе арестованных есть также бывший генерал разведки, заявила налоговая служба Венгрии, сообщает РИА «Новости».

    В машинах находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Инкассаторы двигались по маршруту из Австрии на Украину.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал объяснений от Киева по поводу инцидента с сотрудниками государственного «Ощадбанка», передает ТАСС.

    Министр допустил, что изъятые средства могут принадлежать украинской военной мафии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. До этого Сийярто называл угрозы Владимира Зеленского в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана выходом за все возможные рамки.

    Комментарии (19)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    Комментарии (23)
    6 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Украина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    Украина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Будапеште якобы задержаны две машины с сотрудниками украинского государственного банка – «Ощадбанка», транспорт перевозил ценности из Австрии на Украину, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Венгерские власти якобы «похитили» семерых граждан, работающих в государственном «Ощадбанке», сказал Сибига, передает РИА «Новости».

    Инкассаторы выполняли рейс между Австрией и Украиной на двух служебных машинах.

    По словам дипломата, группа перевозила деньги в рамках регулярных рейсов. Причины задержания и текущее местонахождение людей украинской стороне неизвестны.

    Сибига обвинил Будапешт в захвате заложников и государственном терроризме. Киев направил ноту с требованием освободить граждан и планирует обратиться в Евросоюз.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал посла Украины из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров. Также Будапешт запрещал въезд трем украинским военачальникам из-за гибели соотечественника.

    Комментарии (27)
    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    Кувейтский пилот установил рекорд мира, сбив три американских истребителя F-15E

    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    Комментарии (33)
    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    Венгрия объявила о высылке задержанных с крупной партией денег семерых украинцев
    @ JENS KALAENE/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские власти намерены депортировать бывших высокопоставленных украинских военных, задержанных при транспортировке ценностей из Австрии на Украину, сказал представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

    Венгрию в течение дня покинут семеро граждан Украины, включая бывшего генерала СБУ, заявил Ковач в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Задержанными оказались отставной генерал Службы безопасности Украины (СБУ), его заместителем – бывший майор ВВС. У остальных задержанных также есть опыт военной службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Украина обвинила власти соседней страны в захвате «в заложники» семи сотрудников «Ощадбанка». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о транзите 900 млн долларов на украинскую территорию с начала года.

    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.

    Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.

    По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.

    Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.

    Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.

    Американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по школе в Иране.

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз исполнителей атаки.

    Агентство Tasnim сообщило о гибели 165 человек в результате этой трагедии.

    Комментарии (16)
    6 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    Орбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    @ David Balogh/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия временно приостановит транзит ряда поставок, значимых для Украины, до тех пор, пока Киев не согласится возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан подчеркнул, что поставки бензина на Украину уже прекращены, в дальнейшем также не будет поставляться дизельное топливо. Однако Венгрия продолжит поставлять электроэнергию, передает РИА «Новости».

    «Мы прекратили поставки бензина на Украину, не будем поставлять и дизельное топливо, но будем продолжать поставлять электроэнергию, а также приостановим важные для Украины поставки через Венгрию, пока Украина не согласится поставлять нефть», – заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

    Орбан также отметил, что обвиняет Зеленского в шантаже и угрозах с целью сместить правительство Венгрии. Он подчеркнул, что не поддастся давлению и всегда будет защищать интересы своей страны.

    Накануне Владимир Зеленский заявил, что против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

    Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (6)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (32)
    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    Комментарии (17)
    6 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    NYT: Атака США на иранский корабль создала внутриполитические проблемы для Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уничтожение американской подлодкой иранского фрегата IRIS Dena вызвало серьезные политические сложности для индийского руководства, пишут американские СМИ.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди воздерживался от официальных комментариев непосредственно по поводу инцидента в водах у побережья Шри-Ланки, где был уничтожен иранский фрегат, пишет New York Times.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал уничтоженное судно гостем индийских ВМС. «Американская подлодка совершила зверство против членов его экипажа», – сказал он.

    ВМС Индии присоединились к поисково-спасательной операции после получения сигнала бедствия, однако 32 моряка были спасены силами ланкийского флота. Оппозиция обвинила правительство в отказе от защиты национальных интересов и неспособности поддержать гостей страны.

    Индия оказалась в затруднительном положении, пытаясь сохранить баланс в отношениях с Ираном, США, Израилем и арабскими монархиями. Руководство страны пока не выразило публичного сочувствия ни одной из сторон, придерживаясь стратегии нейтралитета.

    Напомним, Аракчи пообещал Вашингтону неминуемое возмездие за потопление корабля. Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном. Спасатели извлекли из воды тела около 80 погибших моряков.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 11:14 • Новости дня
    Bloomberg: США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    Bloomberg: США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные США задействовали искусственный интеллект, используя платформу Maven и модель Claude, для ускорения принятия решений при ударах по Ирану, сообщает Bloomberg.

    Во время недавних ударов по Ирану американские военные впервые в широких масштабах использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

    Представитель Центрального командования капитан Тимоти Хокинс заявил, что ИИ помогает делать более умные решения быстрее, однако не заменяет людей и не принимает решения о выборе целей самостоятельно, передает Bloomberg.

    Система Maven, разработанная Palantir Technologies Inc., стала цифровым центром управления миссиями, а также ключевым инструментом для анализа данных и выявления объектов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Среди языковых моделей, установленных на платформе, названа Claude от Anthropic, которая ускоряет работу Maven и стала важной частью операций против Ирана.

    В течение первых суток войны США нанесли удары по тысяче целей, что почти вдвое превысило темпы операции «Шок и трепет» в Ираке в 2003 году.

    В военных учениях США уже несколько лет отрабатывают сценарии, в которых командиры за час должны распознать тысячу объектов «свой-чужой».

    Использование ИИ вызывает критику правозащитников, которые считают, что размывается грань между рекомендацией и исполнением удара. В то же время представители армии убеждают, что процессы строго соответствуют американской политике и законам. Решение Пентагона признать Anthropic риском для цепочки поставок ставит под угрозу дальнейшее участие компании в военных программах.

    Вашингтон пригрозил полностью прекратить сотрудничество с компанией Anthropic из-за отказа раскрыть технологии военным.

    Пентагон рассматривал возможность использования нейросети Claude для перехвата баллистических ракет при ядерном ударе.

    США задействовали платформу Maven и нейросеть Claude в операции против Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с Ираном Соединенные Штаты учли уроки конфликта на Украине.

    Комментарии (7)
