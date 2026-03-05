Экс-замминистра Иванов заявил о готовности пойти на СВО рядовым

Tекст: Валерия Городецкая

Он подчеркнул, что знаком со всеми условиями службы контрактников и выразил желание отправиться в зону спецоперации даже в статусе рядового, чтобы выполнять любые, даже самые сложные задачи, передает РБК.

В ходе заседания Иванов напомнил, что во времена Великой Отечественной войны существовали штрафные батальоны. «За последнее время, по официальной статистике, которая публикуется в газетах и показывается по телевидению, на фронт была отправлена сотня тысяч различных людей, которые были осуждены или находились на этапе следствия, в том числе по схожим со мной статьям. Более того, отправлялись на СВО люди, которые убили 50 человек, которые отравили», – сказал он.

Иванов добавил, что многие чиновники, осужденные по схожим статьям и отправленные на спецоперацию, погибли, однако ему, по формальным причинам, не дают права «защитить родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя». Иванов подчеркнул, что был нужен Министерству обороны в течение десяти лет, а теперь, по его словам, ему отказывают в возможности служить даже в подразделении «Шторм» на передовой.

Бывший чиновник также заявил суду, что находится в хорошей физической форме, обладает тремя высшими образованиями и ученой степенью, но несмотря на нехватку контрактников в армии, военкомат отказал ему в приеме на службу. Иванов считает, что его уже лишили всего – имущества и возможности бороться за себя. «Наказание свое я уже получил», – добавил он.

Напомним, военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.

Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, требовавшего обязать военный комиссариат Москвы ответить на его обращение.