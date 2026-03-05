  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    5 марта 2026, 17:18 • Новости дня

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян

    АТОР направила в Дубай черный список отелей, выселявших россиян

    АТОР внесла ряд отелей Дубая в черный список за выселения россиян
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.

    Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.

    Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».

    Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.

    Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.

    Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    Комментарии (23)
    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    Кувейтский пилот установил рекорд мира, сбив три американских истребителя F-15E

    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    Комментарии (33)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.

    Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.

    По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.

    Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.

    Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по школе в Иране.

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз исполнителей атаки.

    Агентство Tasnim сообщило о гибели 165 человек в результате этой трагедии.

    Комментарии (16)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (32)
    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    Комментарии (23)
    6 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом

    Около 1,5 тыс. граждан России столкнулись с отменой обратных рейсов с Мальдив

    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около полутора тысяч россиян, включая семьсот организованных туристов, не могут вылететь с Мальдив из-за отмены обратных рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 1,5 тыс. российских туристов, находящихся на Мальдивах, столкнулись с проблемами при возвращении в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным аналитической службы организации, всего сейчас на островах пребывают около 6,5 тыс. россиян. При этом большинство, примерно 4 тыс. человек, прибыли на Мальдивы прямыми рейсами «Аэрофлота», и для них ситуация остается штатной: туроператоры пересаживают их на обратные рейсы в Москву.

    Основные трудности возникли у туристов, которые летели на Мальдивы со стыковками через ближневосточные хабы. В сообщении указано: «Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни».

    Туроператоры отмечают, что работают над решением проблемы для клиентов, чьи рейсы не подтверждены или отменены, однако пока сроки вылетов остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке. Ситуацию усложняет приоритет авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян из стран Персидского залива.

    Кроме того, как сообщала АТОР, туристы из России также оказались заблокированы на Шри-Ланке и Сейшелах.


    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Дипломаты ряда стран покинули Иран через Азербайджан

    Сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска, точное количество эвакуированных не раскрывается.

    Несколько сотрудников посольств России, Чехии и Пакистана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает ТАСС.

    Агентство APA сообщило, что дипломатические работники покинули исламскую республику через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное количество эвакуированных сотрудников не называется.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства из Ирана. Российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.

    До этого два сотрудника российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. А МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну.


    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

    Тегеран задействовал ракеты Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе 22-й серии атак иранские военные задействовали баллистические комплексы с тяжелыми боеголовками и новейшее гиперзвуковое вооружение.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.

    Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта

    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ до 31 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Аэрофлот» приостановил полёты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе, а возобновление полётов отложено на неопределённый срок.

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.

    Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Нальчике из-за закрытия воздушного пространства над Краснодарским краем.

    Напомним, «Аэрофлот» уже отменял все рейсы в Дубай и Абу-Даби в день начала атаки США и Израиля на Иран и сохранял ограничение в течение всего дня 28 февраля. Ранее Ассоциация туроператоров России оценивала число находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп заявил о решении проблемы судоходства через Ормузский пролив

    Трамп: Проблема судоходства через Ормузский пролив решена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам американского лидера, этому способствовало уничтожение военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    «Она уже решена. Мы уничтожили их ВМС», – процитировала Трампа журналистка CNN Дана Бэш.

    Ранее Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе.

    В пятницу иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов, находившихся в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США за атаку на школу в Минабе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные нанесли ракетные удары по целям США и Израиля утром 6 марта, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что атака стала ответом на гибель детей в результате нападения на школу в Минабе на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба... в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Военные Ирана уточняют, что удары были нанесены по американским и израильским базам в районе Персидского залива, столице Израиля Тель-Авиве, а также по аэропорту Бен-Гурион и военным объектам в Хайфе. Для атаки были использованы гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».

    В КСИР подчеркивают, что запуск ракет прошел успешно.

    Ранее Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе.

    Напомним, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    В Иране заявили о гибели 175 учителей и школьников из-за атак США и Израиля.

    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    ОАЭ задумались о заморозке активов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов в качестве наказания Тегерану за нападения и готовы рассмотреть любые меры по пресечению деятельности теневых финансовых сетей Ирана, узнала WSJ.

    По словам людей, знакомых с ходом обсуждения мер, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в государстве Персидского залива. Этот шаг может перерезать одну из важнейших экономических артерий Тегерана, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Если этот законопроект будет принят, он значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым рынкам, поскольку его внутренняя экономика, и без того страдающая от инфляции, теперь погрузилась в военный конфликт», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    Экс-продюсера Газманова арестовали за крупное мошенничество