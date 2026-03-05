МИД исключил полную эвакуацию посольства России из Ирана

Руденко сообщил о сохранении работы посольства России в Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

МИД России не собирается проводить полную эвакуацию сотрудников посольства России из Ирана. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы ведомства Андрей Руденко.

По его словам, на этом этапе дальнейшая эвакуация не запланирована. «На данном этапе мы пока не планируем дальнейшей эвакуации. Но все будет зависеть от развития ситуации, потому что действительно продолжаются обстрелы и бомбовые удары, к сожалению, даже недалеко от нашего посольства», – заявил Руденко.

Он также отметил, что посольство продолжает работать в прежнем режиме, несмотря на сохраняющуюся напряженность в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Иран, а находящимся там гражданам как можно скорее покинуть страну.

Накануне спецборт МЧС России с гражданами, ранее покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву. А двое сотрудников российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через азербайджанскую границу.



