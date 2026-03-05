МИД анонсировал скорое назначение нового посла в КНДР

МИД сообщил о скором назначении нового посла в КНДР

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия планирует в ближайшее время назначить нового посла в КНДР. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил ТАСС, что назначение может состояться уже скоро.

На вопрос о сроках Руденко ответил: «Скоро, надеемся». Подробностей о потенциальной кандидатуре дипломат не назвал, однако подчеркнул, что вопрос находится в работе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 декабря 2025 года на 71-м году жизни скончался чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора.

Позже лидер КНДР Ким Чен Ын пришел в российское посольство и почтил память дипломата минутой молчания. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования и отметил вклад Мацегоры в развитие российско-корейских отношений.