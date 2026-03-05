Суд в Армении освободил из-под ареста архиепископа Хачатряна

Армянский апелляционный суд освободил архиепископа Хачатряна

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава канцелярии Армянской апостольской церкви, архиепископ Аршак Хачатрян, был освобожден из-под ареста по решению Апелляционного суда Армении. Об этом в социальных сетях сообщил адвокат Арсен Бабаян, передает ТАСС. По его словам, решение о немедленном освобождении принял судья Апелляционного суда Арсен Никогосян.

Архиепископ находился под арестом с 5 декабря 2025 года, когда суд постановил заключить его под стражу на два месяца по обвинению в «сбыте наркотических веществ». В феврале арест был продлен еще на два месяца. Защита Хачатряна заявляет, что инкриминируемое ему правонарушение связано с событиями семилетней давности.

Сам архиепископ, его адвокаты, а также представители духовенства и оппозиционных сил называют обвинения абсурдными и политически мотивированными. По их мнению, дело связано с борьбой премьер-министра Никола Пашиняна против Армянской апостольской церкви. Эта кампания, как отмечают защитники, направлена на то, чтобы добиться отставки католикоса Гарегина II.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил оппозиционно настроенных священнослужителей Армянской апостольской церкви с радикальными исламистами.

Позже прокуратура Армении начала уголовное преследование католикоса Гарегина II по обвинению в препятствии исполнению судебного решения.

Ранее Аршак Хачатрян в открытом письме обвинил премьера в нехватке образования и кризисе публичных коммуникаций.

Россия следит за развитием ситуации вокруг Армянской апостольской церкви и выражает сожаление по поводу происходящего, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.