  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 14:59 • Новости дня

    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков

    Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поставку злаков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поставку злаков, благодаря которым жители страны были обеспечены мукой.

    Глава ЦАР также заявил о намерении обсудить с российским президентом вопросы развития экономики и энергетики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что страна сталкивается с серьезным дефицитом энергетических ресурсов и рассчитывает на опыт России в этой сфере.

    Туадера подчеркнул, что во время переговоров будет уделено внимание и финансовым вопросам, связанным с функционированием энергетической системы ЦАР.

    Ранее Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    4 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей

    МВД и ФСБ предотвратили незаконный вывоз из России боеприпасов на один млрд рублей

    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    @ Daniel Vogl/ dpa/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась незаконно вывести из России боеприпасы на сумму свыше одного млрд рублей, была пресечена МВД совместно с ФСБ.

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что преступная схема была раскрыта в июне 2025 года, передает ТАСС. По его словам, злоумышленники действовали «ничего не боясь».

    По данным МВД, подозреваемые оформляли фиктивные контракты с российским оборонным предприятием от лица подконтрольных зарубежных компаний. Согласно документам, патроны к нарезному оружию должны были отправиться в третьи страны, однако на деле часть партии планировалось морским путем доставить в государство, куда действует запрет ООН на любые поставки вооружений.

    Для реализации схемы подозреваемые предоставили ложные сведения об адресате. Оперативники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 75 млн боеприпасов. Аналогичная схема была использована и ранее: в 2020 году было вывезено 9 млн патронов стоимостью более 243 млн рублей.

    В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду вооружения. Обвиняемые заключены под стражу, следствие продолжает устанавливать детали и всех причастных к противоправной деятельности.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности.

    Комментарии (24)
    4 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    Комментарии (7)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    Комментарии (19)
    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    Комментарии (42)
    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    Комментарии (27)
    5 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»

    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.

    Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    МИД заявил о праве России ответить на атаку газовоза

    МИД заявил о праве на ответные меры после атаки на «Арктик Метагаз»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия может принять политико-дипломатические меры после атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, в результате которой пострадала окружающая среда, сообщили в МИДе.

    Россия оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщает МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия».

    По заявлению Минтранса России, нападение на газовоз было совершено безэкипажными катерами Украины. Захарова отметила, что такие действия, если они подтвердятся, считаются актом терроризма и грубым нарушением международного права, а также представляют прямую угрозу безопасности морского судоходства. Она подчеркнула, что последствия нападения, учитывая характер груза судна, могут привести к колоссальному ущербу окружающей среде.

    Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать развитие ситуации и при необходимости готовы оказать содействие российским гражданам. Все 30 членов экипажа были спасены, двоим из них оказывается медицинская помощь после полученных ожогов. В операции участвуют МИД, загранпредставительства и компетентные ведомства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором нападения могли быть Британия или Франция и заявил, что подобные инциденты приводят к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    После нападения два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.


    Комментарии (10)
    5 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банки обязаны внедрить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг с сентября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.

    «Внедрение универсального QR кода – в этом году. Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что это даст гражданам свободу выбора способа оплаты и предотвратит доминирование крупнейших игроков рынка.

    Набиуллина также отметила, что правила внедрения универсального QR-кода планируется опубликовать уже в этом месяце.

    В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

    Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

    «Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

    Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

    Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев

    Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

    Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Медсестра убита ножом в больнице на Урале

    Медсестра погибла при нападении с ножом в больнице Урала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Рефтинский Свердловской области медсестра погибла от ножевых ранений прямо на рабочем месте в больнице, подозреваемый – ее бывший супруг, сообщили в региональном управлении СК России.

    Медицинская сестра погибла в результате нападения с ножом в больнице поселка Рефтинский Свердловской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области. Инцидент произошел днем 4 марта, когда бывший супруг жертвы напал на нее с ножом прямо на рабочем месте. Женщина 1988 года рождения скончалась на месте от полученных ран.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый по ряду статей, включая кражи, причинение вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения.

    Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после совершения преступления мужчина попытался скрыться и направился к своему гаражу, но был задержан полицией по приметам. На левой руке у задержанного имеется татуировка «Роза ветров», что также помогло его опознать.

    Полковник Горелых отметил, что задержанный хладнокровно объяснил свой поступок обидой на бывшую супругу из-за их расставания. Шестеро дочерей подозреваемого, оставшихся без матери, переданы сотрудниками полиции сестре погибшей.

    Ранее Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал мужчину, который удерживал в заложницах свою сожительницу и угрожал ей гранатой.

    До этого директор магазина в Екатеринбурге признался в убийстве знакомой и нападении на двух человек, объяснив поступок чрезмерным употреблением алкоголя.

    А в ноябре житель Свердловской области убил своего знакомого ножом после выигрыша в игре «Камень, ножницы, бумага».

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Дмитриев указал адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал адресатов, кому следует направлять вопросы, когда Россия прекратит поставки газа в Европу.

    «Россия может прекратить поставки газа в Европу. Если возникнут вопросы, спросите Урсулу [фон Дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобов», – написал он в соцсети Х.

    Он приложил к посту видео, на котором российский президент Владимир Путин комментирует журналисту Павлу Зарубину ситуацию с атакой на российский газовоз. Российский лидер отметил, что в контексте намерения ЕС отказаться от российского топлива Москва может досрочно покинуть европейский рынок и переключиться на альтернативные варианты сбыта.

    Напомним, в среду, 4 марта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров. Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз и поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы