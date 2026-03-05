Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи Путин подчеркнул, что в гуманитарной сфере у двух стран существуют хорошие перспективы и заделы для дальнейшего развития, передает РИА «Новости».

Он отдельно поблагодарил Туадеру за усилия по развитию и популяризации русского языка в ЦАР. «Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране», – отметил российский лидер.

На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные темы.

Путин сообщил, что вскоре будет создана межправительственная комиссия России и ЦАР по торгово-экономическим связям. По его мнению, у двух стран есть хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре. Путин также отметил, что обсуждение этих вопросов продолжится в расширенном составе и в формате рабочего обеда.

Ранее Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР.