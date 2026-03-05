Минобороны: Россия вернула из украинского плена 200 военных

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнили в Telegram-канале ведомства, в обмен на их возвращение были переданы 200 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В настоящее время освобождённые российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В дальнейшем всех российских военнослужащих доставят в Россию, где они продолжат лечение и реабилитацию в специализированных учреждениях Минобороны.

В Минобороны РФ подчеркнули, что при организации обмена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США. Ведомство отмечает, что эти страны внесли значительный вклад в успешное проведение операции по возвращению российских военнослужащих.

В феврале помощник президента РФ Владимир Мединский разместил фотографию, на которой зафиксирован процесс передачи тел погибших военных между российской и украинской сторонами.

Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всего в 2025 году Россия передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ и получила взамен 143 тела российских бойцов.