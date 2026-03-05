Набиуллина заявила о начале замедления инфляции в России

Набиуллина: «Волна» роста инфляции в России пошла на спад

Tекст: Валерия Городецкая

По ее словам, всплеск инфляции был связан с увеличением налогов, но эта «волна» пошла на спад еще во второй половине января, передает РИА «Новости».

Набиуллина отметила, что предварительные данные не указывают на дальнейшее ускорение инфляции после января. Она подчеркнула, что Банк России будет учитывать широкий спектр факторов при принятии решений по ключевой ставке. В частности, в расчет берутся не только показатели инфляции и инфляционных ожиданий, но и ситуация на рынке труда и общее состояние экономики.

Глава регулятора добавила, что любые решения по денежно-кредитной политике будут приниматься с учетом всех актуальных экономических данных.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников объяснил причины всплеска инфляции в начале года.

ЦБ спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.