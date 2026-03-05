Volkswagen задумался о выпуске военных автомобилей в Оснабрюке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Volkswagen изучает возможность организации производства военных автомобилей на заводе в Оснабрюке, передает ТАСС.

По информации газеты Neue Osnabrucker Zeitung, на предприятии в условиях строгой секретности были разработаны два армейских автомобиля на базе VW Amarok и VW Crafter. Эти транспортные средства, получившие названия MV.1 и MV.2, недавно были представлены на выставке вооружений Enforce Tac в Нюрнберге без обозначения бренда Volkswagen.

Представитель завода сообщила: «За последние месяцы завод Volkswagen в Оснабрюке разработал несколько концепций транспортных средств и представил их на Enforce Tac, чтобы прощупать рыночные возможности и перспективы». Она добавила, что вопрос о реализации проектов пока остается открытым, и концерн рассматривает разные варианты будущего для завода.

В настоящее время оба автомобиля существуют только как опытные образцы, созданные силами предприятия. Решения о запуске их в серийное производство руководство концерна еще не принимало, отмечает издание. Завод в Оснабрюке известен специализацией на спецзаказах и мелкосерийном производстве.

Сейчас на предприятии работают около 2,3 тыс. сотрудников, а завершение выпуска Porsche и VW T-Roc Cabrio намечено до середины 2027 года. Новых заказов на замену этих моделей пока не поступало. При этом оборонный концерн Rheinmetall рассматривается как потенциальный покупатель завода.

