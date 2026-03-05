Иран сообщил о 1230 погибших после ударов США и Израиля

Тегеран сообщил о гибели 1230 человек из-за атак Вашингтона и Тель-Авива

Tекст: Мария Иванова

По данным иранского Фонда по делам мучеников и ветеранов, потери страны в результате враждебных действий возросли до 1230 человек, передает ТАСС.

«Число похороненных мучеников агрессивного и военного нападения преступной Америки и захватнического режима Израиля по состоянию на 5 марта 2026 года составляет 1 230», – приводит заявление организации агентство Mehr.

Накануне сообщалось, что количество погибших в результате атак американских и израильских сил по иранской территории достигло 1045 человек.

Глава Центрального командования США генерал Брэдли Купер сообщил о поражении около 2 тыс. целей в рамках операции.