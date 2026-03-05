Российскую наездницу наказали за жестокое избиение связанной лошади

Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Торпедирование подлодкой США иранского фрегата IRIS Dena в Индийском океане похоже на месть Ирану за гибель американских военных в ходе ответных действий Тегерана на американо-израильскую операцию. Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

«Другими словами, Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере. Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки», – продолжил собеседник.

«Не думаю, что атака была обоснована с военной точки зрения. Более того, заметьте: глава Пентагона Пит Хегсет не стал никак обосновывать произошедшее. В своем комментарии он просто заявил, что иранский корабль «думал, что находится в безопасности в международных водах». Впрочем, после удара по иранской школе для девочек действия американских военных могут быть непредсказуемыми», – указал собеседник.

«Но как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен. Кстати, Хегсет заявил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль. Белый дом пытается придать инциденту еще и историческую значимость», – пояснил он.

Эксперт также напомнил, что на самом деле последний в истории случай торпедирования АПЛ надводного корабля произошел в 1982 году, когда легкий крейсер военно-морских сил Аргентины General Belgrano был потоплен британской подлодкой Conqueror в ходе Фолклендской войны. «США гордиться нечем», – заключил спикер.

Ранее иранский фрегат IRIS Dena был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой в Индийском океане примерно в 74 км от Шри-Ланки. Пентагон сообщил, что атака была совершена с использованием торпеды Mark 48.

В феврале IRIS Dena принимало участие в многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026 и международном военно-морском параде 2026 в индийском Вишакхапатнаме, сообщает Reuters. Хегсет назвал произошедшее «тихой смертью». «США совершили преступление и горько пожалеют об атаке на иранский корабль», – пообещал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

