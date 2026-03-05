Путин отметил вклад «Новых людей» в развитие России

Tекст: Валерия Городецкая

Его приветствие участникам VI съезда партии зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI съезда политической партии «Новые люди». За прошедшие годы «Новые люди» – самая молодая парламентская партия России – накопила солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевала доверие значительного числа граждан», – говорится в послании президента, текст обращения опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что представители партии вносят конструктивный вклад в работу Государственной Думы, региональных парламентов и органов муниципальной власти, уделяя особое внимание вопросам науки, образования, здравоохранения, внедрению новых технологий и поддержке предпринимательства, в том числе молодёжного. Президент также обратил внимание на продвижение партией ценностей здорового образа жизни и подчеркнул, что важна консолидация с другими партиями и общественными организациями для решения общенациональных задач.

В завершение послания глава государства выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложенные на нем инициативы найдут отражение в дальнейшей работе партии на благо страны. Путин пожелал делегатам успехов и плодотворной работы.

Ранее «Новые люди» запустили движение для молодежи России.