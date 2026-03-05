  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 14:43 • Новости дня

    Рютте не смог спрогнозировать исход операции США в Иране

    Рютте признал невозможность оценить исход операции США в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генсек НАТО Марк Рютте считает, что прогнозировать завершение военных действий США в Иране на данный момент невозможно.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что пока не способен дать точный прогноз завершения операции США в Иране, передает ТАСС.

    По словам Рютте, сейчас идут начальные этапы кампании и только пятый день с момента ее начала, который пришелся на прошлую субботу.

    «В ближайшие недели будет сложно точно оценить, чем все закончится», – сказал он в интервью агентству Reuters. Рютте отметил, что неопределенность сохраняется, и альянс внимательно следит за развитием ситуации.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в понедельник Рютте в эфире Би-би-си заявил, что Европа поддерживает военную операцию США и Израиля против Ирана.

    Ранее в четверг генсек НАТО заявил о готовности альянса обороняться от Ирана и применить механизм коллективной защиты участников блока. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал эти слова Рютте неприкрытым цинизмом.

    5 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    Тегеран нанес упреждающий удар по позициям боевиков, готовивших нападение, передает РИА «Новости».

    В министерстве разведки отметили: «Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны... Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции... значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев

    Обострение произошло после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории, включая столицу. Жертвами атак стали мирные жители, а также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с гибелью главы государства объявлен 40-дневный траур.

    Глава Центрального командования США Брэдли Купер заявил о поражении 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    Между тем источник в силах безопасности Ирана опроверг информацию о наземном вторжении курдских отрядов.

    Комментарии (3)
    5 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Эксперт Дандыкин: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    @ Department of Defense/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США атакой на иранский фрегат IRIS Dena решили показать свою мощь и отыграться на относительно беззащитном судне. Но это не помешает Пентагону наградить командира подлодки за сомнительный героизм, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее подлодка США потопила корабль Ирана в Индийском океане.

    «Торпедирование подлодкой США иранского фрегата IRIS Dena в Индийском океане похоже на месть Ирану за гибель американских военных в ходе ответных действий Тегерана на американо-израильскую операцию. Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Другими словами, Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере. Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки», – продолжил собеседник.

    «Не думаю, что атака была обоснована с военной точки зрения. Более того, заметьте: глава Пентагона Пит Хегсет не стал никак обосновывать произошедшее. В своем комментарии он просто заявил, что иранский корабль «думал, что находится в безопасности в международных водах». Впрочем, после удара по иранской школе для девочек действия американских военных могут быть непредсказуемыми», – указал собеседник.

    «Но как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен. Кстати, Хегсет заявил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль. Белый дом пытается придать инциденту еще и историческую значимость», – пояснил он.

    Эксперт также напомнил, что на самом деле последний в истории случай торпедирования АПЛ надводного корабля произошел в 1982 году, когда легкий крейсер военно-морских сил Аргентины General Belgrano был потоплен британской подлодкой Conqueror в ходе Фолклендской войны. «США гордиться нечем», – заключил спикер.

    Ранее иранский фрегат IRIS Dena был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой в Индийском океане примерно в 74 км от Шри-Ланки. Пентагон сообщил, что атака была совершена с использованием торпеды Mark 48.

    В феврале IRIS Dena принимало участие в многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026 и международном военно-морском параде 2026 в индийском Вишакхапатнаме, сообщает Reuters. Хегсет назвал произошедшее «тихой смертью». «США совершили преступление и горько пожалеют об атаке на иранский корабль», – пообещал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему у США нет никакого плана по действиям в отношении Ирана.

    Комментарии (4)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    Комментарии (19)
    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    Комментарии (12)
    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев


    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    @ Public Domain

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республике в Азербайджане, сообщили СМИ.

    Как пишет азербайджанское агентство АПА, «запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что один из дронов попал в терминал аэропорта, а еще несколько упали в других районах города. Один из беспилотников упал вблизи школы в Нахичевани.

    После падения дронов на территории аэропорта начался сильный пожар, сообщил местный сайт Axar.az. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев

    В четверг TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет рядом с российскими представительствами и потребовало исключить подобные случаи в будущем.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 10:43 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном

    Politico: Правительство Стармера готовится к долгосрочному конфликту с Ираном

    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское правительство готовится к затяжному конфликту с Ираном, который уже отражается на оборонных возможностях страны и росте цен на энергоносители, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, подразделения чиновников перераспределяются между ключевыми министерствами, включая Министерство обороны, МИД и ведомства по вопросам энергетики и торговли, чтобы справиться с новыми вызовами.

    Как сообщили несколько представителей госслужбы на условиях анонимности, перестановки рассчитаны на период от трёх до четырёх месяцев. По словам третьего источника, внутренние оценки правительства не всегда столь конкретны, однако есть понимание, что последствия войны будут ощущаться долго. В центре внимания властей – защита британских военных объектов и персонала, а также обеспечение стабильности энергетического рынка и международной торговли.

    Министр финансов Джеймс Мюррей заявил в эфире Times Radio: «Я не собираюсь вдаваться в детали того, что произошло. Но могу сказать, что мы в последние недели наращивали оборонительные возможности». По словам чиновников, действия США и Израиля оказались масштабнее, чем ожидалось, как и реакция Ирана, которую в Лондоне назвали «хаотичной».

    Британские военные усилили меры безопасности из-за массовых протестов в Иране и увеличения военного присутствия США в Персидском заливе. Правительство также держит в фокусе вопрос поддержки Украины, подчёркивая связь ситуации на Ближнем Востоке с войной на Украине: эксперты из Украины помогут сбивать иранские беспилотники.

    Эксперт RAND Europe Джейкоб Паракилас считает, что конфликт не потребует огромных дополнительных ресурсов от Британии, однако призывает не терять бдительности. В то же время в МВД и службах безопасности страны отслеживают возможное усиление террористических угроз на фоне происходящего в регионе.

    Национальный центр кибербезопасности предупредил организации о необходимости пересмотреть системы защиты. Пока прямой киберугрозы с иранской стороны не зафиксировано, однако ситуация может быстро измениться. МИД, в свою очередь, координирует беспрецедентную эвакуацию сотен тысяч британцев из региона.

    Особое беспокойство вызывают энергетические риски. Starmer подчеркнул в парламенте: «Вопрос энергетических поставок сейчас очень серьёзен. Мы делаем всё возможное вместе с союзниками, чтобы сохранить стабильность». Если конфликт затянется, счета за энергию для британских семей могут вырасти более чем на 500 фунтов этим летом.

    Варианты сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе, а также переговоры с Катаром, Саудовской Аравией, BP и Shell обсуждаются на высшем уровне. Несмотря на действующий ценовой потолок на электроэнергию, в правительстве признают: при дальнейшем обострении кризиса могут понадобиться новые меры поддержки населения.

    Рост цен на энергоносители может вынудить Банк Англии приостановить снижение ключевой ставки, отмечают экономисты. В случае долговременного шока ставка может вновь превысить 4%, что осложнит борьбу с инфляцией и ударит по финансовым возможностям правительства.

    Ранее AP писало, что обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    Во вторник экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

    Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

    «Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

    Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

    Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев

    Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

    Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Комментарии (4)
    5 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Иран пообещал отомстить США за уничтожение фрегата IRIS Dena

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон ждет неминуемое возмездие за то, что тот потопил иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Это зверство, о котором США горько пожалеют», – сказал Аракчи, пишет Bloomberg

    Удар был нанесен всего через несколько дней после того, как иранский корабль принял участие в крупных военно-морских учениях по приглашению Индии. Произошедшее ставит правительство Нарендры Моди в крайне затруднительное положение, поскольку Нью-Дели пытается избегать участия в расширяющемся конфликте на Ближнем Востоке.

    Эксперты подчеркивают, что Вашингтон своими действиями фактически превратил морские окрестности Индии в зону боевых действий. Инцидент в оживленном торговом коридоре создает серьезные стратегические риски для безопасности региона и ставит под сомнение авторитет Индии в собственных водах.

    Напомним, спасатели извлекли около 80 тел погибших после затопления иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Индийское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию об использовании американским флотом портов республики.

    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

    Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.

    «А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    9 комментариев

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Иранские дроны атаковали топливные резервуары израильской авиабазы

    Армия Ирана сообщила об ударе беспилотниками по израильской авиабазе Рамат-Давид

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько беспилотников Aresh, запущенных из Ирана, поразили топливные резервуары на израильской авиабазе «Рамат-Давид».

    Подразделения иранской армии нанесли удар по инфраструктуре израильской авиабазы «Рамат-Давид», целью которого стали резервуары с горючим, передает РИА «Новости».

    В Тегеране уточнили, что для выполнения боевой задачи использовались беспилотные аппараты.

    «Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы «Рамат-Давид», – гласит заявление военных, опубликованное местной гостелерадиокомпанией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Иранская армия провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.

    Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    В Тегеране разбомбили жилой комплекс со съемочной группой RT внутри

    RT сообщил о бомбардировке жилого комплекса Бруджерди в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    Жилой массив в иранской столице, где базируются российские репортеры, оказался под ударом, однако сотрудники медиа не пострадали.

    Здание комплекса Бруджерди стало целью атаки, но находящиеся там сотрудники телеканала находятся в полной безопасности. Инцидент произошел в столице Ирана, где сейчас работают представители российских СМИ.

    В официальном заявлении вещателя приводятся подробности случившегося. «Жилой комплекс Бруджерди в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности», – говорится в публикации Telegram-канала RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее возле офиса телеканала RT в Тегеране уже произошел прилет.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы