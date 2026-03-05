Иракский Курдистан опроверг участие в вооружении иранской оппозиции

Кабмин Иракского Курдистана отверг обвинения в вооружении и переброске иранских курдов

Tекст: Мария Иванова

Официальный представитель кабинета министров Пешва Хаврами заявил, что автономия не имеет отношения к текущим военным действиям, передает ТАСС. По его словам, любые данные о помощи боевикам являются ложными.

«Сообщения о причастности Курдистана и утверждения, что мы участвуем в вооружении и переброске курдских оппозиционных партий на территорию Ирана, совершенно безосновательны, и мы категорически их отрицаем», – говорится в заявлении спикера.

Чиновник добавил, что подобные обвинения распространяются преднамеренно со злым умыслом. Он подчеркнул, что местные политические силы не участвуют в нагнетании напряженности и расширении масштабов противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военизированные курдские формирования перебросили силы к иранской границе для возможного наступления. Представитель Партии свободной жизни Курдистана заявил о начале наземной операции против иранских сил.