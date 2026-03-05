Росавиация продлила рекомендацию по приостановке продаж билетов на Ближний Вочток

Tекст: Ольга Иванова

Росавиация продлила рекомендацию о приостановке продажи билетов на рейсы из России в страны Ближнего Востока до 14 марта, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

В официальном сообщении Минтранса уточняется, что речь идет о направлениях в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Ведомство подчеркнуло, что рекомендация касается всех российских авиакомпаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпании стран Ближнего Востока вынуждены отправлять рейсы в Россию с неполной загрузкой из-за необходимости облетать значительные территории и обеспечивать увеличенный запас топлива.

Запрет на полеты над Катаром, Кувейтом и Бахрейном решили продлить.