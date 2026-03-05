Регистрация в Max открылась для жителей 40 новых стран

Tекст: Вера Басилая

Возможность регистрации в мессенджере Max стала доступна пользователям из 40 государств. Теперь жители ряда стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки могут отправлять сообщения и совершать звонки через приложение, передает VK.

Для регистрации необходимо скачать приложение Max, выбрать страну из списка и ввести номер телефона, после чего подтвердить регистрацию кодом из SMS. В числе поддерживаемых стран названы Вьетнам, Индонезия, ОАЭ, Таиланд, Туркменистан, Турция, Куба, Ирак и Венесуэла.

Чтобы начать обмен сообщениями с пользователями из других государств, требуется добавить номера друг друга в свои контакты. Эта мера введена для повышения безопасности общения в Max.

Для дополнительной защиты аккаунта пользователям доступны двухфакторная аутентификация, «Безопасный режим» и «Семейная защита». Эти функции можно активировать в разделе «Безопасность» в профиле пользователя.

В ноябре прошлого года к сервису уже присоединились жители семи стран СНГ, помимо России и Беларуси.

Пресс-секретарь президента России отметил, что развитие отечественного Max зависит от конкуренции с зарубежными мессенджерами, соблюдающими российские законы.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!