При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека

Tекст: Дмитрий Зубарев

Четыре человека обратились за медицинской помощью после падения беспилотника в Нахичевани, передает ТАСС со ссылкой на АзерТАдж.

Заведующий отделом скорой помощи местной больницы Сахиб Абузаров сообщил, что у двух пострадавших выявлены баротравмы, еще двое получили закрытые травмы спины. Абузаров отметил: «Пострадавшим оказана первая помощь, их состояние стабильное, они госпитализированы в соответствующие отделения больницы».

По данным местных СМИ, в результате атаки сильно пострадал международный аэропорт в Нахичевани. агентство АПА, на опубликованных фотографиях зафиксировало разрушения потолков терминала, перегородок пункта контроля и повреждения асфальтового покрытия взлетно-посадочной полосы. Государственный телеканал АзТВ показал обломки дрона, упавшего на территорию аэропорта, при этом следов пожара обнаружено не было.

Первые сообщения о происшествии поступили 5 марта около полудня: один беспилотник упал на здание терминала аэропорта, второй – рядом со средней школой в селе Шекерабад. В результате пострадали двое гражданских лиц.

МИД Азербайджана выступил с осуждением атаки беспилотников и вызвал в ведомство посла Ирана. Минобороны республики подчеркнуло, что атака не останется без ответа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту. Беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана.