«Краснодар» заявил о расизме фанатов ЦСКА после матча

Tекст: Алексей Дегтярёв

ФК направил официальное обращение в органы Российского футбольного союза с просьбой оценить поведение болельщиков армейцев, пишет ТАСС.

Поводом для разбирательства стали возможные проявления нетерпимости во время первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России, который завершился победой москвичей со счетом 3:1. Игроки южной команды сообщили об оскорблениях, направленных против нападающего Джона Кордобы.

В ответ на обвинения представители ЦСКА опубликовали видео из гостевой раздевалки, упрекнув соперников в оставленном мусоре и сломанной двери. В стане «краснодарцев» назвали этот жест попыткой сместить фокус внимания с главной проблемы. Представители клуба уверены, что оппоненты намеренно пытаются увести дискуссию в сторону бытовых вопросов.

В пресс-службе «Краснодара» жестко отреагировали на действия москвичей. «Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявление расизма, выраженное в оскорбительных криках и «уханьях» во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано», – подчеркнул клуб.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в беседе с «Газетой.Ru» после игры отметил, что его подопечные вели себя сдержанно, несмотря на накал страстей и удаление Джованни Гонсалеса. Ответная встреча команд, которая решит судьбу путевки в финал, состоится 17 марта на поле краснодарского стадиона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский ЦСКА в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России победил «Краснодар» со счетом 3:1.