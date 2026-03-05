Набиуллина предупредила о рисках обращения к «раздолжнителям»

Набиуллина: Обращение к «раздолжнителям» может усугубить ситуацию

Tекст: Валерия Городецкая

Она отметила, что после обращения к подобным компаниям положение клиентов часто становится хуже, а не лучше, передает РИА «Новости».

Набиуллина призвала банки более активно работать с клиентами, у которых есть риски просроченной задолженности, чтобы предотвратить обращение к недобросовестным посредникам.

Банк России предупреждал, что «раздолжнители» обещают быстрое и полное избавление от долгов, однако предоставляют неполную или недостоверную информацию о своих услугах и последствиях процедур банкротства. Регулятор подчеркивал опасность использования их услуг и рекомендовал решать вопросы с долгами через бесплатную процедуру внесудебного банкротства или суд.

С 1 января 2026 года реклама «раздолжнителей» в России ограничена. Им запрещено давать гарантии полного освобождения от долгов, а также введена обязанность информировать клиентов о бесплатной процедуре банкротства и возможных негативных последствиях.

Напомним, ЦБ и Генпрокуратура задумались о наказании для «раздолжнителей».

Ранее Федеральная служба судебных приставов (ФССП) представила образ среднестатистического должника по кредитам, заметив, что он чаще всего является мужчиной в возрасте от 30 до 45 лет.

В 2023 году сообщалось, что в России более 21 млн человек стали неплательщиками по кредитам.