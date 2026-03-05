Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

«Внедрение универсального QR кода – в этом году. Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что это даст гражданам свободу выбора способа оплаты и предотвратит доминирование крупнейших игроков рынка.

Набиуллина также отметила, что правила внедрения универсального QR-кода планируется опубликовать уже в этом месяце.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода.