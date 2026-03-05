Японская «Нихон Хиданке» осудила атаки США и Израиля по Ирану

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японская конфедерация организаций пострадавших от атомных и водородных бомб «Нихон Хиданке», удостоенная Нобелевской премии мира, выступила с жесткой критикой действий США и Израиля, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении организации говорится: «США и Израиль, несмотря на продолжающиеся дипломатические переговоры вокруг подозрений в разработке ядерного оружия Ираном, внезапно нанесли удары по столице Ирана Тегерану и другим объектам… Очевидно, что эта серия атак нарушает Устав ООН и международное право».

В документе подчеркивается, что «Нихон Хиданке», объединяющая переживших атомные бомбардировки, решительно осуждает действия США и Израиля и настоятельно требует немедленно прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию. Организация также предупредила о риске дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и призвала стороны как можно скорее прекратить боевые действия.

В заявлении содержится критика в адрес японского правительства, которое до сих пор воздерживается от правовой оценки действий США и Израиля: «Даже если речь идет о союзных странах, нельзя закрывать глаза на действия, игнорирующие международное право».

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции заявил о гибели 115 учеников при ударе по школе в Минабе. Тегеран подтвердил, что в результате удара по школе в Минабе погибло около 160 человек.