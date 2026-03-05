Reuters сообщило о взрыве и повреждении танкера с нефтью у иракского порта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов был поврежден в результате взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр, передает ТАСС, ссылаясь на Reuters и представителя компании Sonangol Marine Services.

По данным агентства, к левому борту судна подошло небольшое судно, после чего произошел громкий взрыв. «Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», – приводит Reuters заявление компании.

В результате инцидента корпус танкера оказался поврежден, вода начала поступать внутрь через пробоину. Несмотря на это, судно остается на плаву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака заявили об отсутствии проблем с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе. Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров, проходящих через этот район. За сутки через Ормузский пролив прошли только два танкера.