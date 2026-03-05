Песков заявил об отсутствии изменений в позиции Европы по «Северному потоку»

Финансист Белянчикова разъяснила новые правила снятия наличных

Tекст: Катерина Туманова

Банки усилили контроль над операциями с наличными деньгами. Новые правила безопасности были закреплены Федеральным законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, отдельные положения которого уже вступили в силу. Система может временно блокировать снятие наличных до 48 часов при подозрительных операциях, если алгоритмы выявят необычное поведение клиента.

«Уже несколько месяцев действуют различные ограничения на снятие наличных, а также имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное. Эти меры, разработанные законодательными органами совместно с Банком России, призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников», – сообщила она агентству «Прайм».

Временные ограничения вводятся при подозрениях на несанкционированные действия, например, при резкой смене привычек клиента, получении крупных переводов от самого себя или смене устройств для входа в онлайн-банк. В рамках этих ограничений клиент может снять не более 50 тыс. рублей в сутки, а банк обязан уведомить его о причинах таких мер.

С 1 января 2025 года список признаков мошенничества расширился, и при выявлении хотя бы одного из них банк обязан приостановить операции. Постоянные ограничения распространяются на счета, внесенные в специальную базу Банка России, а их снятие возможно только через суд или исключение из «черного списка».

Также с 1 марта блокировки применяются, если получатель денег фигурирует в государственной системе противодействия правонарушениям, совершенным с использованием информационных технологий. Через кассу банка операции с наличными доступны без ограничений, ограничения касаются только онлайн-переводов. Обновленная информация размещена на сайте регулятора в разделе «Блокировка карт».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ решил обязать банки отчитываться о выдаче наличных без согласия клиентов. Прокуратура предупредила о схеме аферистов с проверкой подлинности наличных. Аксаков поддержал право банков блокировать снятие наличных клиентами.