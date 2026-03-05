Шейхи привезли подарки детям на застрявшем лайнере у Катара

Tекст: Елизавета Шишкова

Пассажиры круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего у побережья Катара, рассказали о визите катарских шейхов. По словам туристки Валерии Колесовой, детям на борту были вручены подарки и мини-боксы со сладостями в знак поддержки. Она отметила: «На борту обстановка хорошая, спокойная. Нас кормят, ни в чем не отказывают, развлекают, поддерживают и морально. К нам приезжали шейхи катарские, детям дарили подарки, мини-боксы со сладостями, выражая тем самым поддержку», передает ТАСС.

Туристы рассказали, что 28 февраля наблюдали в небе взрывы и перехват ракет, а также видели пролетающие военные вертолеты и самолеты. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и закрытие воздушного пространства Катара, пассажиров обеспечивают питанием и развлекательными программами.

Министерство обороны Катара ранее сообщало об отражении ракетных и беспилотных ударов со стороны Ирана по международному аэропорту Хамад, все атаки были отражены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из Москвы, Твери и других городов не могут покинуть круизный лайнер Celestyal Journey у берегов Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Общее число застрявших на борту российских туристов составляет 217 человек.

Вывоз туристов из Катара запланирован на 7 марта.