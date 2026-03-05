Лавров предложил принять резолюцию СБ ООН по конфликту вокруг Ирана

Tекст: Вера Басилая

Лавров выступил с инициативой принять в Совете безопасности ООН резолюцию, которая бы содержала призыв как можно скорее завершить конфликт, развернувшийся на Ближнем Востоке вокруг Ирана, передает РИА «Новости».

Лавров напомнил, что ранее США внесли аналогичную резолюцию по ситуации на Украине, в которой содержался призыв к прекращению конфликта. Он предложил использовать тот же подход и по иранскому вопросу.

«Давайте примем такую же резолюцию в Совете безопасности. Мы будем только за. По-моему, это будет по-честному», – заявил Лавров.

Также Лавров отметил, что Россия выступает против страданий стран Персидского залива и не считает, что такие события дают Ирану какие-либо военные преимущества. По его мнению, политическая выгода Ирана от происходящего также вызывает серьезные сомнения, скорее ситуация складывается не в его пользу.

Ранее Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.