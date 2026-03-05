Феминистка рассказала, как отметить 8 Марта

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для меня 8 марта – день, когда важно поговорить о нарушениях прав женщин, а не окунаться в конфетно-букетную атмосферу. Хорошо, что об этом помнит власть, и только что появилось заявление Минтруда о сужении списка «неженских профессий», само существование которого является позором и дискриминацией, подчеркивающей, что совершеннолетний дееспособный человек не может выбрать профессию самостоятельно», – подчеркнула общественная деятельница.

«Появилась и тема реестра неплательщиков алиментов. Напомню, что задолженность по алиментам превышает 156 млрд рублей, и это волнует женщин страны значительно больше, чем хвостик мимозы», – говорит Арбатова.



По ее мнению, мужчинам в этот день логично задуматься, нарушают они права своих партнерш или нет, равноправны они в отношениях или скатываются в средневековье, в котором женщина – «детородно-кухонная машина».

«В моей жизни в данный момент несколько мужчин – муж, два сына и два внука – и старшие из них знают, что никаких цветов и духов дарить мне в этот день не надо. Потому что довольно странно получать раз в году подарки на основании того, что родилась женщиной. Гораздо важнее ежедневно совместно решать бытовые проблемы и помнить, что я не только мама, бабушка и жена, а человек, живущий в жестком ритме, пытаясь решить все поставленные задачи», – заключила феминистка.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предупреждала, что в феврале и марте 2026 года не будет сокращенных рабочих дней перед Днем защитника Отечества и Международным женским днем.