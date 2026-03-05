Удар США и Израиля разрушил крупный спорткомплекс в Тегеране

Атака США и Израиля уничтожила спортзал на 12 тыс. человек в Тегеране

Tекст: Мария Иванова

Иранский Красный Полумесяц проинформировал о серьезных разрушениях на территории комплекса «Азади», передает РИА «Новости». По данным спасательной службы, инцидент произошел сегодня утром.

«В ходе продолжающихся преступных атак США и сионистского режима в этот раз под удар попал и был разрушен зал, рассчитанный на 12 тыс. человек, расположенный на территории большого спортивного комплекса «Азади», – сообщили спасатели.

Помимо спортивной арены, уничтожены общежития Федерации велоспорта Ирана и повреждено новое административное здание. В соседних постройках взрывной волной выбило остекление, однако информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб Иранского общества Красного Полумесяца зафиксировал значительный ущерб гражданским объектам от действий американских и израильских ВВС. Ранее удар по спортивному залу в городе Ламард унес жизни более 15 человек.

Вооруженные силы США и Израиля нанесли удары по более чем 2 тыс. целей на территории Ирана.