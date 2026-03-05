Израильская авиация атаковала шесть ливанских поселений менее чем за час

Массированным атакам с воздуха подверглись сразу несколько районов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ливанские СМИ.
Согласно поступившей информации, израильские военные действовали крайне интенсивно, нанеся удары по целям в течение очень короткого промежутка времени.
Ливанское национальное агентство NNA приводит подробности происходящего. «Вражеские израильские самолеты нанесли удар по населенному пункту Тули и району между высотами аль-Батм и Зебкин… Ударам с воздуха подвергается поселение Савани», – пишет агентство.
Кроме того, под огнем оказались окрестности Джебшита, а также населенные пункты Ятер, Румин и Мейфидун. Артиллерийские расчеты армии Израиля параллельно обстреляли русло реки Литани.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильского авиаудара по жилому комплексу в городе Баальбек погибли пять человек. Ранее боевая авиация Израиля атаковала стратегические высоты в южных районах Ливана.