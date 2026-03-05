Израиль заверил Россию в безопасности АЭС «Бушер» при конфликте с Ираном

Тель-Авив принимает во внимание озабоченность Москвы относительно иранской атомной электростанции, передает ТАСС.
Посол Одед Йосеф в ходе брифинга подчеркнул, что энергетический объект не входит в список потенциальных целей для военных ударов.
Глава дипмиссии подтвердил наличие диалога с российскими партнерами по данной теме. «Естественно, наши российские коллеги и друзья обращались к нам по этим вопросам, и, конечно, принимаем во внимание данный вопрос. Наша цель только одна – и это аппарат иранского режима», – заключил он.
Ранее представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев сообщил о приостановке строительства новых блоков АЭС «Бушер».