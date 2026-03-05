«Хезболла» атаковала ракетами израильских военных в Галилее

Tекст: Мария Иванова

Пресс-служба организации сообщила об атаке на израильские военные объекты, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится: «Бойцы исламского сопротивления в 2.40 (3.40 мск) сегодня, в четверг, нанесли ракетные залпы по позициям израильского противника в Галилее».

Днем ранее шиитское сопротивление отчиталось о проведении 18 операций против армии еврейского государства. Под огнем оказались крупные базы возле Тель-Авива и Хайфы, а также скопления живой силы в приграничной зоне.

Боевые действия возобновились в понедельник на фоне эскалации конфликта и ударов США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила атаки на Ливан, включая южные пригороды Бейрута.

Ранее израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту для ликвидации командиров движения «Хезболла».

Позже бойцы сопротивления атаковали беспилотниками штаб-квартиру оборонного концерна Israel Aerospace Industries в городе Лод.