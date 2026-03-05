Иран опроверг слова Уиткоффа о хвастовстве успехами в ядерных разработках на переговорах

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, на переговорах с Америкой Тегеран не стремился «хвастаться» достижениями в ядерной сфере, как это ранее отмечал американский спецпосланник Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».

Тахт-Раванчи отметил, что иранская сторона лишь подчеркивала научный характер своих успехов: «Мы не хвастались – мы лишь говорили, что это результат наших научных достижений», – заявил дипломат в интервью телеканалу MSNBC. Он уточнил, что Иран готов был «избавиться» от ядерных наработок, если бы взамен получил «что-то хорошее» в рамках новых договорённостей с Вашингтоном.

Также замглавы МИД Ирана опроверг информацию о возможных контактах с США после обострения ситуации вокруг Исламской Республики.

Тахт-Раванчи в беседе с телеканалом MS Now добавил: «Мы находимся в оборонительном режиме, и то, на чем мы концентрируемся, – это защитить самих себя... Таким образом, никакого сообщения не посылалось, и мы не получали никакого сообщения ни от Америки, ни от кого-либо еще».

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отсутствие полного доступа инспекторов к объектам в Иране вызывает опасения, несмотря на отсутствие доказательств создания ядерного оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Совете Федерации обвинения в адрес Тегерана в стремлении к обретению ядерного оружия назвали необоснованными. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия не существует.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан до этого заверил в отсутствии у исламской республики целей по созданию такого вооружения.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил отсутствие фактов производства иранской стороной ядерной бомбы.



