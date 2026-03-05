  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    5 марта 2026, 12:29 • Новости дня

    Иран опроверг слова Уиткоффа о хвастовстве успехами в ядерных разработках на переговорах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран был готов отказаться от своих ядерных наработок в обмен на выгодное предложение со стороны США, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

    По его словам, на переговорах с Америкой Тегеран не стремился «хвастаться» достижениями в ядерной сфере, как это ранее отмечал американский спецпосланник Стив Уиткофф, передает РИА «Новости».

    Тахт-Раванчи отметил, что иранская сторона лишь подчеркивала научный характер своих успехов: «Мы не хвастались – мы лишь говорили, что это результат наших научных достижений», – заявил дипломат в интервью телеканалу MSNBC. Он уточнил, что Иран готов был «избавиться» от ядерных наработок, если бы взамен получил «что-то хорошее» в рамках новых договорённостей с Вашингтоном.

    Также замглавы МИД Ирана опроверг информацию о возможных контактах с США после обострения ситуации вокруг Исламской Республики.

    Тахт-Раванчи в беседе с телеканалом MS Now добавил: «Мы находимся в оборонительном режиме, и то, на чем мы концентрируемся, – это защитить самих себя... Таким образом, никакого сообщения не посылалось, и мы не получали никакого сообщения ни от Америки, ни от кого-либо еще».

    Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отсутствие полного доступа инспекторов к объектам в Иране вызывает опасения, несмотря на отсутствие доказательств создания ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Совете Федерации обвинения в адрес Тегерана в стремлении к обретению ядерного оружия назвали необоснованными. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что доказательств разработки Ираном ядерного оружия не существует.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан до этого заверил в отсутствии у исламской республики целей по созданию такого вооружения.

    Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил отсутствие фактов производства иранской стороной ядерной бомбы.


    5 марта 2026, 10:14 • Новости дня
    TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За четыре дня массированных атак потенциал Ирана по запуску баллистических ракет и ударных дронов снизился более чем на 70%, что позволило США установить локальное господство в воздухе на юге страны.

    Серьезное ослабление иранской ракетной угрозы подтвердили американские военные на пресс-конференции, пишет The War Zone.

    По словам генерала Дэна Кейна, количество запущенных Ираном баллистических ракет снизилось на 86% по сравнению с первым днем боев, а число ударных беспилотников – на 73%. Командование CENTCOM заявило о локальном господстве в воздухе вдоль южного побережья Ирана и начале расширения ударов вглубь территории страны.

    Адмирал Брэд Купер сообщил, что иранские силы выпустили более 500 баллистических ракет и свыше 2000 дронов, однако значительная часть вооружения и пусковых установок была уничтожена либо стала недоступной для экипажей. В последние сутки заметно снизилась интенсивность атак, а системы управления и коммуникации иранских войск подверглись ударам. Кейна отметил: «Этот прогресс позволил нам проникать сквозь их оборону с точностью и мощью, мы будем расширять зону действий».

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна располагает практически неограниченными запасами высокоточных авиационных бомб и средств ПВО. Американские военные отметили, что несмотря на угрозу со стороны иранских дронов Shahed, союзники из стран Персидского залива накопили значительные запасы перехватчиков. Дискуссия о достаточности американских запасов боеприпасов продолжается, однако руководство Пентагона подчеркивает, что текущих запасов хватит для выполнения поставленных задач.

    Также сообщается, что большинство американских военных были выведены из-под огня, а союзники США – Иордания, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Кувейт – активно используют собственные оборонительные возможности для отражения атак. В то же время продолжаются удары по инфраструктуре и военно-морским объектам Ирана, а Израиль наносит удары по объектам, связанным с ядерной программой страны.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что американские склады боеприпасов находятся на рекордно высоком уровне, но Пентагон начал консультации с крупнейшими оборонными компаниями страны для ускорения производства вооружений. В Конгрессе США большинство сенаторов поддержали военную кампанию против Ирана, отклонив резолюцию о прекращении воздушных ударов без согласия парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль эвакуировал своих дипломатов из ОАЭ после двух попыток нападения на них. Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с россиянами, которые ранее покинули Иран. Посольство России сообщило о переходе 31 россиянина через армяно-иранскую границу.

    5 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    Тегеран нанес упреждающий удар по позициям боевиков, готовивших нападение, передает РИА «Новости».

    В министерстве разведки отметили: «Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны... Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции... значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена».

    Обострение произошло после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории, включая столицу. Жертвами атак стали мирные жители, а также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с гибелью главы государства объявлен 40-дневный траур.

    Глава Центрального командования США Брэдли Купер заявил о поражении 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    Между тем источник в силах безопасности Ирана опроверг информацию о наземном вторжении курдских отрядов.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 23:38 • Новости дня
    КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне

    Tекст: Катерина Туманова

    Дата-центр Amazon в Бахрейне, известный как крупнейший в регионе центр, подвергся атаке беспилотников Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило агентство Fars.

    «Эта атака была предпринята с целью выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника», – приводит агентство Fars объяснение КСИР.

    Региональный офис Amazon в Бахрейне, открытый в 2019 году, считается воротами к передовым облачным сервисам Amazon для стран Персидского залива и Ближнего Востока. Этот центр известен во всем мире, особенно благодаря предоставлению услуг наземной станции AWS.

    «Согласно официальному отчету Amazon, центру был нанесен значительный ущерб. Два центра в ОАЭ получили прямые попадания, а один центр в Бахрейне также серьезно пострадал физически. Эти атаки привели к отключениям электроэнергии, пожарам и повреждению зданий. Amazon заявила, что процесс восстановления работы сервисов займет время из-за характера повреждений, и попросила своих клиентов сделать резервные копии данных», – добавило агентство.

    Также обсуждалась возможность переноса вычислительных нагрузок в альтернативные центры в других частях мира.

    Эта атака является частью недавних операций Корпуса стражей исламской революции против центров обработки данных Amazon в Дубае и других стратегических центрах региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Эксперт Дандыкин: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    @ Department of Defense/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США атакой на иранский фрегат IRIS Dena решили показать свою мощь и отыграться на относительно беззащитном судне. Но это не помешает Пентагону наградить командира подлодки за сомнительный героизм, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее подлодка США потопила корабль Ирана в Индийском океане.

    «Торпедирование подлодкой США иранского фрегата IRIS Dena в Индийском океане похоже на месть Ирану за гибель американских военных в ходе ответных действий Тегерана на американо-израильскую операцию. Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Другими словами, Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере. Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки», – продолжил собеседник.

    «Не думаю, что атака была обоснована с военной точки зрения. Более того, заметьте: глава Пентагона Пит Хегсет не стал никак обосновывать произошедшее. В своем комментарии он просто заявил, что иранский корабль «думал, что находится в безопасности в международных водах». Впрочем, после удара по иранской школе для девочек действия американских военных могут быть непредсказуемыми», – указал собеседник.

    «Но как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен. Кстати, Хегсет заявил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль. Белый дом пытается придать инциденту еще и историческую значимость», – пояснил он.

    Эксперт также напомнил, что на самом деле последний в истории случай торпедирования АПЛ надводного корабля произошел в 1982 году, когда легкий крейсер военно-морских сил Аргентины General Belgrano был потоплен британской подлодкой Conqueror в ходе Фолклендской войны. «США гордиться нечем», – заключил спикер.

    Ранее иранский фрегат IRIS Dena был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой в Индийском океане примерно в 74 км от Шри-Ланки. Пентагон сообщил, что атака была совершена с использованием торпеды Mark 48.

    В феврале IRIS Dena принимало участие в многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026 и международном военно-морском параде 2026 в индийском Вишакхапатнаме, сообщает Reuters. Хегсет назвал произошедшее «тихой смертью». «США совершили преступление и горько пожалеют об атаке на иранский корабль», – пообещал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему у США нет никакого плана по действиям в отношении Ирана.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    4 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Пентагон опубликовал видео уничтожения подлодкой военного корабля Ирана
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство войны США разместило в соцсети двадцатисекундную запись поражения иранского корабля, зафиксированную через перископ подлодки.

    Пентагон опубликовал видеозапись момента удара по иранскому военному кораблю. Ролик длится 20 секунд и размещен в официальном аккаунте министерства войны США в социальной сети.. На кадрах через перископ показано попадание торпеды в кормовую часть иранского судна, передает РИА «Новости».

    Ранее министр войны США Пит Хегсет рассказал журналистам, что американская подводная лодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По словам Хегсета, применение торпеды стало первым подобным случаем со времен Второй мировой войны.

    Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн добавил, что с учетом уничтоженного корабля общее число пораженных иранских военных судов превысило 20.

    Ранее спасатели извлекли по меньшей мере 80 тел после затопления иранского фрегата у побережья Шри-Ланки.

    Часть спасенных остается в тяжелом состоянии. При атаке подлодки на иранский военный корабль пропал без вести 101 моряк.

    США ранее заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и одной подлодки.

    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    5 марта 2026, 09:05 • Новости дня
    Израиль начал новую масштабную волну атак по Тегерану

    Армия Израиля нанесла удары по военным объектам Ирана в Тегеране

    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля атаковала военные объекты в Тегеране, нанеся удары по инфраструктурам, связанным с иранским режимом.

    Израильские военные начали новую масштабную волну атак по военным объектам в столице Ирана, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба армии Израиля сообщила о проведении ударов по различным инфраструктурам, принадлежащим властям Ирана, по всему Тегерану.

    В официальном заявлении отмечается, что силы ЦАХАЛ начали масштабную волну атак по инфраструктурам... режима Ирана по всему Тегерану.

    Ранее армия обороны Израиля нанесла одновременные удары по Тегерану и Бейруту.

    Израильская авиация поразила объект в Исфахане, который связан с производством и хранением баллистических ракет «Гадр».

    Иранский военный чиновник пригрозил ударом по атомному реактору в Димоне, если коалиция США и Израиля не откажется от планов свержения властей в Иране.

    5 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Иран заявил об уважении к соседям
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился в соцсети к руководству соседних стран с объяснением того, что действия республики являются вынужденными и оборонительными, так как Иран вынужден защищаться от агрессии США и Израиля.

    «Ваши Величества, уважаемые главы дружественных государств и соседних стран, мы стремились дипломатическим путем предотвратить войну, но американо-сионистская военная агрессия не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что безопасность и стабильность региона должны быть достигнуты коллективными усилиями его стран», – написал он в соцсети Х.

    Пезешкиан ранее заявлял, что убийство предводителя исламской нации аятоллы Али Хаменеи – это «открытый вызов и объявление войны против мусульман, особенно шиитов, во всех уголках мира».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан пообещал отомстить за гибель Хаменеи. Матвиенко назвала убийство Хаменеи нарушением международного права. Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.

    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    5 марта 2026, 04:27 • Новости дня
    Иран пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в городе Димоне, если американо-израильская коалиция не откажется от планов свергнуть режим в Иране.

    «Иранский военный чиновник предупредил, что если США и Израиль будут добиваться смены режима в Иране, Тегеран нанесет удар по ядерному реактору в Димоне на оккупированной территории», – сообщило агентство ISNA.

    Напомним, в результате авиаудара США и Израиля по Ирану погиб аятолла Али Хаменеи, что привело к усилению мер безопасности и консолидации власти в стране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие последствия рассчитывает  Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    5 марта 2026, 01:25 • Новости дня
    В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Сведения из американских и израильских СМИ о начале наземной операции против Ирана, в которой участвуют курды, иранские СМИ назвали ложными.

    «Американские СМИ, включая Fox News, несколько минут назад заявили, что тысячи членов курдских группировок проникают в Иран через границы Ирака. Источник в службах безопасности опроверг эту информацию и заявил: «После того, как Америка и Израиль не достигли своих целей на местах, они пытаются сломить дух сопротивления нашего народа с помощью психологических операций», – сказано в сообщении агентства Tasnim.

    По словам источника, в провинции Илам, что идет вдоль границы с Ираком безопасно, силы обороны в полной мере защищают территорию и границы Ирана.

    «Не беспокойтесь о психологических уловках противника и следите за новостями из надежных СМИ», – посоветовал источник агентства.

    В свою очередь, репортеры Tasnim назвали «абсолютной ложью» слова зарубежных СМИ об атаках курдов на Иран. Журналисты в трех провинциях Илам, Керманшах и Западный Азербайджан заявили, что до настоящего момента все новости американских Fox News и Axios о проникновении курдов на территорию Ирана –  ложь.

    Напомним, израильский телеканал i24News со ссылкой на американские СМИ сообщил о начале наземной операции курдов в Иране.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками. В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране.

