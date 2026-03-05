Росстандарт утвердил новые требования к качеству российского творога

Росстандарт утвердил ГОСТ для творога с новыми нормами жира, белка, кислотности

Tекст: Мария Иванова

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на творог, требования которого начнут действовать с 1 января 2027 года, сообщает ТАСС. Новая редакция сохраняет объект стандартизации – классический творог как кисломолочный продукт, но одновременно уточняет ряд показателей с учетом современной практики. Ведомство подчеркивает, что документ касается социально значимого продукта питания.

«Принятие новой редакции – это последовательный шаг по развитию системы стандартизации в сфере социально значимых продуктов питания. Творог остается одним из самых востребованных и традиционных кисломолочных продуктов, и обновление стандарта подтверждает приоритет качества, прозрачности требований и доверия потребителей к продукции, выпускаемой по ГОСТ», – отметили в Росстандарте.

В обновленном ГОСТе уточнены диапазоны массовой доли жира, что повышает метрологическую точность и делает маркировку более понятной для покупателей. Пересмотрены и нормы по содержанию белка: в зависимости от жирности творога они установлены на уровне 14%, 15% и 17%. Также дифференцированы показатели влаги, что позволяет точнее регламентировать консистенцию продукта.

Стандарт вводит нижний предел кислотности и уточняет предельные значения, что рассматривается как дополнительная мера против возможной фальсификации и инструмент защиты добросовестных производителей. Кроме того, в перечень допустимого сырья теперь включены коровье пастеризованное молоко и сгущенное молоко.

В Росстандарте подчеркивают, что обновление направлено не на ужесточение норм ради ужесточения, а на повышение прозрачности требований, устранение возможных правовых коллизий и адаптацию документа к современной нормативной среде. Обновленный ГОСТ, по оценке ведомства, обеспечивает баланс интересов государства, бизнеса и потребителей и способствует дальнейшему развитию молочной отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росстандарта Антон Шалаев объяснил необходимость обновления ГОСТов развитием технологий и появлением новых добавок.

Накануне в России утвердили новый ГОСТ для маникюра.

А с 1 апреля в России вступают в силу обновленные требования ГОСТ к пшеничному хлебу, позволяющие производить изделия весом менее 500 грамм. Также в стране решили ввести первый ГОСТ на чипсы.