Лавров: Евросоюз переплюнул НАТО по антироссийской риторике

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз по уровню антироссийской риторики уже превзошел НАТО, а по настойчивости в милитаризации не уступает Североатлантическому альянсу, передает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Евросоюз не только усилил свои заявления против России, но и активно способствует милитаризации, явно ориентированной против российской стороны.

Лавров также акцентировал внимание на том, что НАТО уже давно втянулась в украинский конфликт и теперь начинает участвовать в войне против Ирана.

Как подчеркнул министр, действия альянса на Ближнем Востоке демонстрируют аналогичный сценарий вовлечения, как и в событиях на Украине, а главными организаторами конфликтов он назвал США и Израиль. Он добавил, что альянс активно поддерживает милитаризацию и нацеливается на противостояние России не только в Европе, но и за ее пределами.

Лавров пообещал учитывать курс европейских лидеров на милитаризацию при планировании деятельности России.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

Сенатор Алексей Пушков предупредил о рисках вступления Британии, Франции и Германии в войну против Ирана.