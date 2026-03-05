Роскосмос сообщил о начале сборки спутника связи «Ямал-501»

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Решетнева» говорится, что на предприятии уже приступили к созданию модуля служебных систем, который представляет собой платформу спутника и включает оборудование для поддержания его работоспособности в космосе.

В компании отметили, что конструкция «Ямала-501» будет отличаться облегченной массой, а также высокой прочностью и жесткостью. Этот спутник строится на основе платформы «Экспресс-1000», что позволяет обеспечить необходимые параметры надежности и функциональности для современных телекоммуникационных задач.

Согласно условиям контракта, спутник планируют вывести на геостационарную орбиту в позицию 55 градусов восточной долготы. Там он будет обслуживать российский рынок, а также регионы Ближнего Востока и Африки в Ku-диапазоне. Аппарат рассчитан на срок активной эксплуатации в 15 лет, запуск запланирован на 2027 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спутниковая группировка «Рассвет» станет российским аналогом системы Starlink. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал начало развертывания аппаратов на начаро 2026 года. На первом этапе программа предусматривала вывод на орбиту 350 спутников для широкополосной связи.