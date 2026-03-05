Тегеран объявил об уничтожении баз США и Израиля в Курдистане

Член парламентской комиссии по нацбезопасности Федахосейн Малеки подтвердил успех операции, передает РИА «Новости».
«Иран силой уничтожил базы США и сионистов в Курдистане», – приводит его слова агентство ISNA.
Тегеран атакует объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и израильскую территорию в качестве ответной меры. Жертвами ударов западной коалиции в стране стали уже около 1 тыс. человек, включая учениц школы для девочек.
Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия превентивными из-за якобы существующих ядерных угроз. При этом американские власти перестали скрывать стремление к смене руководства в Иране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории исламской республики.