Карасин назвал циничным заявление НАТО о защите от Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Карасин назвал неприкрытым цинизмом заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса применить статью о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости».

Сенатор отметил, что ранее Германия, Франция и Британия активно подчеркивали свою непричастность к ударам по Ирану и настаивали на необходимости дипломатии.

Карасин подчеркнул, что теперь Рютте с гордостью заявил о готовности НАТО вмешаться для защиты каждого дюйма территории альянса. Сенатор добавил, что генсек НАТО умолчал о сроках и формах возможных действий, но главным считает продемонстрированную солидарность Запада с агрессивными действиями против Ирана.

Он заключил, что подобные заявления свидетельствуют о двойных стандартах и явном политическом лицемерии, не требующем дополнительных комментариев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.